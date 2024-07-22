Россия создает флотилию для транспортировки сжиженного природного газа в условиях санкций

Танкер для транспортировки СПГ. Фото иллюстративное: BSM

Компании из ОАЭ, о которых раньше никто не слышал, приобрели десятки танкеров для "теневого флота" России для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) по всему миру. Эксперты полагают, что таким образом Москва готовится к ужесточению торговых ограничений.

Об этом пишет издание Financial Times.

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Активность таинственных покупателей

Таинственные покупатели, подозреваемые в связях с Россией, начали накапливать десятки судов, способных перевозить сжиженный природный газ, что свидетельствует о том, что Москва расширяет свой "теневой флот" танкеров для перевозки энергоносителей.

Инсайдеры судоходной отрасли говорят, что группа ранее неизвестных компаний, преимущественно зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, за последний год стремительно приобрела суда для перевозки СПГ, что привело к росту рыночных цен, особенно на самые старые суда.

Ажиотажная покупка является отголоском того, как Москва создала "теневой флот" танкеров для транспортировки нефти по всему миру в условиях западных санкций, часто используя ОАЭ как центр для торговли энергоносителями. Хотя на продажу российского СПГ западные санкции влияют меньше, чем на нефть, Москва готовится к ужесточению ограничений.

Накопление теневого СПГ-флота

Начиная со второго квартала 2023 года, более 50 судов для перевозки СПГ сменили владельцев на компании, расположенные в ОАЭ, согласно данным Windward, консалтинговой компании по управлению рисками для судовладельцев и правительств. До этого такие сделки были редкостью.

По мнению экспертов, Россия намерена наращивать свои "теневые" флотилии СПГ, поскольку давление на российский СПГ растет. Риск разрушения рынка в ближайшие годы уменьшится, поскольку США и Катар производят больше СПГ, и российские проекты, такие как "Ямал СПГ", могут оказаться под санкциями.

"Российские СПГ-операторы готовятся к этому. Компромисс прост. Если санкций не будет, они имеют собственный флот и используют его, а если санкции будут, они не застрянут и смогут продолжать свою торговлю", — считают аналитики.

Напомним, в Гонконге сократились поставки чипов, которые Россия использует в войне против Украины.

Ранее мы сообщали, что российские миллиардеры получили значительные дивиденды, несмотря на санкции и экономические трудности, обусловленные войной с Украиной. Высокие выплаты объясняются желанием поскорее вывести деньги перед повышением налогов и ограничениями на инвестиции за границу.

А экономист Игорь Гарбарук считает, что эффективная санкционная политика заставят Россию придерживаться решений Саммита мира. Это связано с тем, что государство-агрессор продолжает быть привязано к общим экономическим процессам в мире.