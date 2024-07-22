Санкції проти Росії — постачання чипів у Росію через Гонконг скоротилося

Чіпи, які виготовляють у Китаї. Ілюстративне фото: АР

Постачання високопріоритетних товарів, включаючи мікроелектроніку, яку Росія може використовувати у війні проти України, через Китай і Гонконг впали на 28% з січня по травень цього року. Проте країна надалі залишається ключовою точкою для передачі напівпровідників та інших компонентів до Росії.

Про це повідомило видання Reuters у понеділок, 22 липня.

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Напівпровідники та інші обмежені товари, які постачаються через Китай і Гонконг для підживлення військових зусиль Росії, цього року скоротилися у п'ять разів, але Гонконг залишається глобальною точкою ухилення від санкцій.

Постачання через Гонконг товарів високого пріоритету – передових компонентів, включаючи мікроелектроніку, які, на думку США і ЄС, можуть використовуватися для війни Росії в Україні, — впали на 28% у період з січня по травень цього року. Водночас з материкового Китаю, за винятком Гонконгу, зафіксоване скорочення на 19%.

Міністерство торгівлі США доклали сили, аби "обмежити доступ Росії до технологій та інших предметів, необхідних їй для підтримки у війни проти України".

Гонконг та Китай розглядаються урядом США як ключові глобальні вузли для Росії, щоб отримати матеріали для своєї армії, включно з напівпровідниками та деталями для безпілотників.

"Я вважаю, що є певні підстави для принаймні оптимізму щодо того, що нам вдалося трохи уповільнити цю торгівлю. Але Китай все ще залишається для нас першою проблемою", — сказав чиновник.

Америка та її союзники звинуватили Китай у підтримці війни Росії проти України, зокрема через експорт частин та обладнання, необхідних московським виробникам зброї.

Відомо, що Міністерство фінансів США разом із державним департаментом наклали санкції на організації по всьому світу, які, ймовірно, мають комерційні зв'язки із російськими військовими. Сюди ж відносяться підставні компанії в Гонконгу, які займалися перенаправлення напівпровідників.

Із серпня по грудень минулого року понад 200 зареєстрованих у Гонконгу фірм відвантажили російським покупцям товарів на суму майже 2 млрд доларів, свідчать дані вашингтонської глобальної некомерційної організації з безпеки C4ADS.

У майбутньому звіті Фонду Комітету свободи Гонконгу (CFHK) вказується, що із них через Гонконг було доставлено товарів CHPL на суму 750 мільйонів доларів, включаючи мікросхеми американської Nvidia і французької Vectrawave, а також більш простих чипів від Texas Instruments та Intel. Деякі з цих товарів були відправлені російським компаніям, які перебувають під санкціями.

Nvidia припинила продажі в Росію у березні 2022 року та вимагає дотримання всіх чинних законів США. Texas Instruments виступає проти використання своїх чіпів у російському військовому обладнанні. Intel заявила, що працює відповідно до експортних правил і санкцій США. Vectrawave не надала коментарів.

Як зʼясували журналісти Reuters, в офісах кількох гонконзьких компаній за вказаними в реєстраційних документах адресами, зареєстровані десятки подібних фіктивних фірм-одноденок.

Нагадаємо, Росія продовжує шукати шляхи обходу західних санкцій, заявляючи при цьому, що вони не мають особливого впливу на країну. До своїх схем Кремль вчергове залучив і Білорусь.

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