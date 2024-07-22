Санкции против России — поставки чипов в Россию через Гонконг сократились

Чипы, производимые в Китае. Иллюстративное фото: АР

Поставки высокоприоритетных товаров, включая микроэлектронику, которую Россия может использовать в войне против Украины, через Китай и Гонконг упали на 28% с января по май этого года. Однако страна остается ключевой точкой для передачи полупроводников и других компонентов в Россию.

Об этом сообщило издание Reuters в понедельник, 22 июля.

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Полупроводники и другие ограниченные товары, поставляемые через Китай и Гонконг для подпитки военных усилий России, в этом году сократились в пять раз, но Гонконг остается глобальной точкой уклонения от санкций.

Поставки через Гонконг товаров высокого приоритета – передовых компонентов, включая микроэлектронику, которые, по мнению США и ЕС, могут использоваться для войны России в Украине, упали на 28% в период с января по май этого года. В то же время из материкового Китая, за исключением Гонконга, зафиксировано сокращение на 19%.

Министерство торговли США приложили силы, чтобы "ограничить доступ России к технологиям и другим предметам, необходимым ей для поддержки войны против Украины".

Гонконг и Китай рассматриваются правительством США как ключевые глобальные узлы для России, чтобы получить материалы для своей армии, включая полупроводников и деталей для беспилотников.

"Я считаю, что есть определенные основания по крайней мере для оптимизма относительно того, что нам удалось немного замедлить эту торговлю. Но Китай все еще остается для нас первой проблемой", — сказал чиновник.

Америка и ее союзники обвинили Китай в поддержке войны России против Украины, в том числе из-за экспорта частей и оборудования, необходимых московским производителям оружия.

Известно, что Министерство финансов США вместе с государственным департаментом наложили санкции на организации по всему миру, предположительно имеющие коммерческие связи с российскими военными. Сюда же относятся подставные компании в Гонконге, занимавшиеся перенаправлением полупроводников.

С августа по декабрь прошлого года более 200 зарегистрированных в Гонконге фирм отгрузили российским покупателям товаров на сумму около 2 млрд долларов, свидетельствуют данные вашингтонской глобальной некоммерческой организации по безопасности C4ADS.

В будущем отчете Фонда Комитета свободы Гонконга (CFHK) указывается, что из них через Гонконг были доставлены товары CHPL на сумму 750 миллионов долларов, включая микросхемы американской Nvidia и французской Vectrawave, а также более простых чипов от Texas Instruments и Intel. Некоторые из этих товаров были отправлены находящимся под санкциями российским компаниям.

Nvidia прекратила продажи в Россию в марте 2022 г. и требует соблюдения всех действующих законов США. Texas Instruments выступает против использования своих чипов в российском военном оборудовании. Intel заявила, что работает в соответствии с экспортными правилами и санкциями США. Vectrawave не предоставила комментарии.

Как выяснили журналисты Reuters, в офисах нескольких гонконгских компаний по указанным в регистрационных документах адресам зарегистрированы десятки подобных фиктивных фирм-однодневок.

Напомним, Россия продолжает искать пути обхода западных санкций, заявляя при этом, что они не оказывают особого влияния на страну. К своим схемам Кремль в очередной раз привлек и Беларусь.

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