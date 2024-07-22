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Росія знайшла нові способи і країни, які допоможуть обійти західні санкції, — ISW

22 липня 2024 10:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Три країни допоможуть Росії обійти західні санкції — ISW
Російська делегація прибула на переговори у Нікарагуа. Фото: росЗМІ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Росія продовжує шукати шляхи обходу західних санкцій, заявляючи при цьому, що вони не мають особливого впливу на країну. До своїх схем Кремль вчергове залучив і Білорусь.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW) у понеділок, 22 липня.

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Голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін нещодавно відвідав Нікарагуа. Він назвав країну ключовим партнером Москви у Латинській Америці.

Під час розмови з російським політиком президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що санкції Заходу проти Росії є "злочинними". Країни домовилися ще більше розвивати зв'язки у різних сферах.

Також Володін відвідав Кубу. Росія теж вбачає у цій країні свого партнера, який може допомогти обійти санкції.

У ISW зазначають, що Володін відвідав ці країни одразу після візитів білоруського прем’єр-міністра Романа Головченка до Венесуели, Куби та Нікарагуа.

Під час цих візитів, Головченко підписав численні двосторонні економічні та торгові угоди, можливо, як частину російських схем, які залучають Білорусь, щоб допомогти Москві уникнути санкцій Заходу.

На Кубі прем'єр Білорусі підписав контракти на "мільйони доларів" щодо постачання білоруських товарів в країну. Куба у свою чергу постачатиме товари у Білорусь.

В Нікарагуа він і підписав контракти на суму 85 мільйонів доларів, що спрямовані на двостороннє економічне співробітництво, у тому числі угоду Білоруського банку розвитку про фінансування поставки до Нікарагуа понад 700 одиниць деякого обладнання.

"Білорусь може надавати товари, обладнання чи технології Нікарагуа, Венесуелі та Кубі в обмін на товари, які Білорусь та/або Росія не можуть придбати через санкції Заходу", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що російські мільярдери отримали значні дивіденди, попри санкції та економічні труднощі, зумовлені війною з Україною. Високі виплати пояснюються бажанням швидше вивести гроші перед підвищенням податків та обмеженнями на інвестиції за кордон.

А економіст Ігор Гарбарук вважає, що ефективна санкційна політика змусять Росію дотримуватися рішень Саміту миру. Це пов’язано з тим, що держава-агресор продовжує бути прив’язаною до загальних економічних процесів у світі.

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