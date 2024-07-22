Три страны помогут России обойти западные санкции - ISW

Российская делегация прибыла на переговоры в Никарагуа. Фото: росСМИ

Россия продолжает искать пути обхода западных санкций, заявляя при этом, что они не оказывают особого влияния на страну. К своим схемам Кремль в очередной раз привлек и Беларусь.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW) в понедельник, 22 июля.

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Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин недавно посетил Никарагуа. Он назвал страну ключевым партнером Москвы в Латинской Америке.

Во время разговора с российским политиком президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что санкции Запада против России "преступны". Страны договорились еще больше развивать связи в разных областях.

Также Володин посетил Кубу. Россия тоже усматривает в этой стране своего партнера, который может помочь обойти санкции.

В ISW отмечают, что Володин посетил эти страны сразу после визитов белорусского премьер-министра Романа Головченко в Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.

В ходе этих визитов Головченко подписал многочисленные двусторонние экономические и торговые соглашения, возможно, как часть российских схем, которые привлекают Беларусь, чтобы помочь Москве избежать санкций Запада.

На Кубе премьер Беларуси подписал контракты на "миллионы долларов" по поставкам белорусских товаров в страну. Куба в свою очередь будет поставлять товары в Беларусь.

В Никарагуа он подписал контракты на сумму 85 миллионов долларов, которые направлены на двустороннее экономическое сотрудничество, включая соглашение Белорусского банка развития о финансировании поставки в Никарагуа более 700 единиц некоторого оборудования.

"Беларусь может предоставлять товары, оборудование или технологии Никарагуа, Венесуэле и Кубе в обмен на товары, которые Беларусь и/или Россия не могут приобрести из-за санкций Запада", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что российские миллиардеры получили значительные дивиденды, несмотря на санкции и экономические трудности, обусловленные войной в Украине. Высокие выплаты объясняются желанием поскорее вывести деньги перед повышением налогов и ограничениями на инвестиции за границу.

А экономист Игорь Гарбарук считает, что эффективная санкционная политика заставит Россию придерживаться решений Саммита мира. Это связано с тем, что государство-агрессор продолжает быть привязано к общим экономическим процессам в мире.