Канада запровадила санкції проти Росії

Глава Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна. Фото ілюстративне: росЗМІ

Канада запровадила санкції проти очільника Мінпромторгу Росії Антона Аліханова і глави Ліги безпечного інтернету Катерини Мізуліної. Загалом під санкціями опинилися 11 фізичних осіб і 16 юридичних.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Канади у четвер, 13 червня.

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"Ці санкції спрямовані проти багатьох фізичних та юридичних осіб, причетних до дезінформаційних та пропагандистських операцій, включно з тими, що були визначені канадським Механізмом швидкого реагування", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що під впливом санкцій опинилися підприємства військово-промислового комплексу держави агресора, які постачають ключові технології та електричні компоненти для підтримки війни Росії проти України.

Окрім того, санкції спрямовані на суб'єктів, причетних до обходу санкцій, які полегшують доступ Росії до санкційних товарів або до доходів від нафти, проданої за ціною, вищою за встановлену G7.

Хто опинився під санкціями

До санкційного списку потрапили:

новий глава Мінпромторгу Антон Аліханов;

медіаменеджер Арам Габерлянов;

авіакомпанія "Победа";

АТ "Електроагрегат";

АТ "Електроавтоматика";

Новоросійське морське пароплавство ("Новошип");

Російська національна перестрахувальна компанія;

"Российская газета"

телеканали "Таврія ТВ" і "Маріуполь 24";

навчальний центр МВС Росії в Манагуа (Нікарагуа).

Також до санкційного списку потрапила член Громадської палати Катерина Мізуліна, яку багато хто називає коханкою президента Росії Володимира Путіна.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники незабаром отримають чотири броньовані бойові автомобілі канадського виробництва. Машини призначені для евакуаціїї поранених, перевезення особового складу у зоні бойових дій, а також можуть бути мобільним командним пунктом.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Глава держави подякував очільнику уряду Канади за допомогу України, зокрема за відправлення броньованої військової техніки.