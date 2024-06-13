Канада ввела санкции против России

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Фото иллюстративное: росСМИ

Канада ввела санкции против главы Минпромторга России Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В общей сложности под санкциями оказались 11 физических лиц и 16 юридических.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Канады в четверг, 13 июня.

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"Эти санкции направлены против многих физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, включая определенные канадским Механизмом быстрого реагирования", — говорится в сообщении.

Под влиянием санкций оказались предприятия военно-промышленного комплекса государства агрессора, которые поставляют ключевые технологии и электрические компоненты для поддержки войны России против Украины.

Кроме того, санкции направлены на субъектов, причастных к обходу санкций, облегчающих доступ России к санкционным товарам или к доходам от нефти, проданной по цене выше установленной G7.

Кто оказался под санкциями

В санкционный список попали:

новый глава Минпромторга Антон Алиханов;

медиаменеджер Арам Габерлянов;

авиакомпания "Победа";

АО "Электроагрегат";

АО "Электроавтоматика";

Новороссийское морское пароходство ("Новошип");

Российская национальная перестраховочная компания;

"Российская газета"

телеканалы "Таврия ТВ" и "Мариуполь 24";

учебный центр МВД России в Манагуа (Никарагуа)

Также в санкционный список попала член Общественной палаты Екатерина Мизулина, которую многие называют любовницей президента России Владимира Путина.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники вскоре получат четыре бронированных боевых автомобиля канадского производства. Машины предназначены для эвакуации раненых, перевозки личного состава в зоне боевых действий, а также могут являться мобильным командным пунктом.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Джастином Трюдо. Глава государства поблагодарил главу правительства Канады за помощь Украины, в том числе за отправку бронированной военной техники.