Проєкт спільного комюніке — НАТО підтримуватиме Україну надалі та критика Китаю

Представники країн-членів НАТО. Фото: АFР

НАТО планує надати Україні 40 млрд євро протягом наступного року та підтримати її на шляху до євроатлантичної інтеграції, включаючи можливе членство в Альянсі. У проєкті комюніке також критикується роль Китаю у війні в Україні.

Про це повідомило видання Reuters у середу, 10 липня.

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Згідно з проєктом спільного комюніке, який розробляється на саміті НАТО у Вашингтоні, Китай відіграє важливу роль у війні в Україні і створює системні виклики для Європи та безпеки.

"Союзники НАТО зобов’яжуться підтримувати Україну на "незворотному шляху" до інтеграції та закликатимуть Китай припинити будь-яку підтримку військових зусиль Росії проти України", — йдеться в повідомленні.

Загалом, НАТО планує протягом наступного року надати Україні мінімум 40 мільярдів євро та створити механізм координації надання військової техніки та навчання. Також в комюніке йдеться про те, що союзники пообіцяють підтримувати Україну на її шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО.

"Запрошення приєднатися до Альянсу буде надіслано Україні, коли союзники погодяться і будуть виконані необхідні умови", — йдеться в проєкті.

Проєкт комюніке також підкреслює важливість Індійсько-Тихоокеанського регіону для НАТО, оскільки події в цьому регіоні безпосередньо впливають на євроатлантичну безпеку. Альянс вітає посилення співпраці з партнерами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні для підтримки України.



НАТО також стурбоване розвитком космічних можливостей і діяльності Китаю, закликаючи Пекін брати участь у обговоренні стратегічного зниження ризику. Країни Альянсу готові підтримувати канали зв’язку з Москвою, щоб зменшити ризик і запобігти ескалації.

Нагадаємо, Польща не виконуватиме вимогу України збивати російські ракети, які летять у напрямку Західної України, без рішення всього НАТО. Наразі у Альянсу немає одноголосності щодо цього питання.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Україні очікується ухвалення рішення про збільшення кількості винищувачів F-16. Також країна підпише і дві нові безпекові угоди.