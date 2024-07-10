Проект совместного коммюнике — НАТО будет поддерживать Украину в дальнейшем и критика Китая.

Представители стран-членов НАТО. Фото: АFР

НАТО планирует предоставить Украине 40 млрд евро в течение следующего года и поддержать ее на пути евроатлантической интеграции, включая возможное членство в Альянсе. В проекте коммюнике также критикуется роль Китая в войне в Украине.

Об этом сообщило издание Reuters в среду, 10 июля.

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Согласно проекту совместного коммюнике, разрабатываемого на саммите НАТО в Вашингтоне, Китай играет важную роль в войне в Украине и создает системные вызовы для Европы и безопасности.

"Союзники НАТО обяжутся поддерживать Украину на "необратимом пути" к интеграции и будут призывать Китай прекратить любую поддержку военных усилий России против Украины", — говорится в сообщении.

В целом НАТО планирует в течение следующего года предоставить Украине минимум 40 миллиардов евро и создать механизм координации предоставления военной техники и обучения. Также в коммюнике говорится, что союзники пообещают поддерживать Украину на ее пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

"Приглашение присоединиться к Альянсу будет направлено Украине, когда союзники согласятся и будут выполнены необходимые условия", — говорится в проекте.

Проект коммюнике также подчеркивает важность Индийско-Тихоокеанского региона для НАТО, поскольку события в этом регионе оказывают непосредственное влияние на евроатлантическую безопасность. Альянс приветствует усиление сотрудничества с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе для поддержки Украины.



НАТО также озабочена развитием космических возможностей и деятельности Китая, призывая Пекин участвовать в обсуждении стратегического снижения риска. Страны Североатлантического союза готовы поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы уменьшить риск и предотвратить эскалацию.

Напомним, Польша не будет выполнять требование Украины сбивать российские ракеты, летящие в направлении Западной Украины, без решения всего НАТО. В настоящее время у Альянса нет единогласия по этому вопросу.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украине ожидается принятие решения об увеличении количества истребителей F-16. Также страна подпишет и два новых соглашения о безопасности.