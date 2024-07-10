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Польща відмовляється збивати ракети росіян над Україною — чим аргументували

10 липня 2024 21:50
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Польща не збиватиме російські ракети над Україною — яка причина
Голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: Władysław Kosiniak-Kamysz, Facebook
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Польща не виконуватиме вимогу України збивати російські ракети, які летять у напрямку Західної України, без рішення всього НАТО. Наразі у Альянсу немає одноголосності щодо цього питання.

Про це повідомив голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у інтерв'ю для Polskie Radio.

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Польща не збиватиме ракети над Україною без згоди НАТО

Голова Міноборони Польщі зазначив, що Україна давно закликає країни НАТО збивати ракети, що летять у західному напрямку, з їхньої території. Проте Косіняк-Камиш підкреслив, що Польща не прийматиме жодних рішень з цього питання самостійно — це має бути рішення всього НАТО, і на даний момент такого консенсусу немає. Він також вказав на позицію Білого дому, який не хоче ескалації конфлікту.

"Звичайно, існують інші ситуації щодо ракет на території Польщі, коли ракети пролітають над польською територією — тоді це наше рішення. Але поки НАТО не ухвалить рішення щодо України, то Польща самостійно не прийматиме його", — заявив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, ексміністр оборони Польщі заявив, що сучасна структура управління НАТО застаріла і не відповідає актуальним реаліям. Саме тому необхідно перемістити окремі командування Альянсу на схід, де провідні ролі мають займати військові зі східних країн-членів НАТО.

Раніше ми писали, що Україна та Польща підписали безпекову угоду. Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.

Польща НАТО Україна Білий дім ракети Альянс війна в Україні Росія

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