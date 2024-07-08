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В Польше создадут легион добровольцев из украинцев

8 июля 2024 23:45
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Чекарёва Мария
редактор
В Польше сформируют и будут тренировать добровольческое подразделение "Украинский легион"
Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: president.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

На территории Польши появится и пройдет подготовку новое добровольческое подразделение "Украинский легион". Его сформируют из украинцев Европейского Союза.

Об образовании этого подразделения говорится в соглашении о безопасности между Польшей и Украиной. Эту договоренность заключили в понедельник, 8 июля, в Варшаве.

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Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, "Украинский легион" будет тренироваться в Польше. Каждый гражданин Украины, который решит вступить в легион, сможет подписать контракт с ВСУ.

Согласно соглашению, в подготовке бойцов легиона к службе смогут принять участие не только жители Польши, но и живущие в других государствах. О порядке отбора, подготовки, комплектования, обеспечения оружием, техникой, боеприпасами и социально-финансовой поддержке военных нового подразделения стороны договариваются. Также должны определить, какой статус бойцы "Украинского легиона" получат во время пребывания в Польше.

"У нас очень положительный опыт украинско-польско-литовской бригады, и на основе такого опыта дадим именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве, других странах ЕС, возможность добровольно присоединиться к обороне Украины", — добавил Зеленский.

Напомним, в понедельник, 8 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву и встретился с премьер-министром Дональдом Туском. В ходе переговоров речь в частности шла о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожиданиях от саммита НАТО.

Также мы сообщали о подписании соглашения о безопасности между Украиной и Польшей. Этот документ является первой договоренностью, предусматривающей возможность перехвата в нашем воздушном пространстве ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.

Владимир Зеленский Польша военные Дональд Туск

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