У Польщі сформують і тренуватимуть добровольчий підрозділ "Український легіон"

Володимир Зеленський і Дональд Туск. Фото: president.gov.ua

На території Польщі з'явиться та проходитиме підготовку новий добровольчий підрозділ "Український легіон". Його сформують з українців Європейського Союзу.

Про утворення цього підрозділу йдеться в безпековій угоді між Польщею та Україною. Цю домовленість заключили в понеділок, 8 липня, у Варшаві.

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Як зазначив Президент України Володимир Зеленський, "Український легіон" тренуватиметься в Польщі. Кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

Згідно із угодою, у підготовці бійців легіону до служби зможуть взяти участь не лише мешканці Польщі, а й ті, хто живе в інших державах. Про порядок відбору, підготовки, комплектування, забезпечення зброєю, технікою, боєприпасами та соціально-фінансову підтримку військових нового підрозділу сторони домовляються. Також мають визначити, який статус бійці "Українського легіону" матимуть під час перебування в Польщі.

"Ми маємо дуже позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади, і на основі такого досвіду дамо саме громадянам України, які зараз перебувають у Польщі, Литві, інших країнах ЄС, можливість добровільно приєднатися до оборони України", — додав Зеленський.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави й зустрівся із прем’єр-міністром Дональдом Туском. Під час переговорів зокрема йшлося про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО.

Також ми повідомляли про підписання безпекової угоди між Україною та Польщею. Цей документ є першою домовленістю, що передбачає можливість перехоплення в нашому повітряному просторі ракет і дронів, випущених у напрямку Польщі.