Януш Онишкевич закликав до реорганізації командувань НАТО на східному фланзі

Колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич. Фото: PAP

Сучасна структура управління НАТО застаріла і не відповідає актуальним реаліям. Саме тому необхідно перемістити окремі командування Альянсу на схід, де провідні ролі мають займати військові зі східних країн-членів НАТО.

Про це повідомив колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич в інтерв’ю Укрінформу.

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Окремі командування НАТО треба пересунути на схід

Експерт зазначив, що у Вашингтоні головними темами обговорень, окрім допомоги Україні, повинні бути зміцнення сил НАТО на східному фланзі та зміна структури управління Альянсу, зокрема перенесення деяких командувань.

"Тобто йдеться про відхід від організаційної структури НАТО, яка затверджувалася, коли організації не загрожувала війна. Тоді основні місії Альянсу були експедиційними, він виконував стабілізаційні операції чи операції з кризового реагування, тож не було конфронтації в умовах наявності великої класичної війни", — зауважив Онишкевич.

Він підкреслив, що нинішня структура управління НАТО не враховує нових реалій.

"Тепер окремі командування повинні бути переміщені на схід і підвищено ранг представництва військових зі східного флангу Альянсу у цих структурах", — наголосив ексміністр національної оборони Польщі.

Раніше ми писали, що НАТО потрібні додаткові 35-50 бригад для реалізації нових планів захисту від російського нападу, що стало значним викликом для Альянсу. Крім того, Німеччині доведеться вчетверо збільшити свої можливості протиповітряної оборони, щоб відповідати новим вимогам НАТО.

Нагадаємо, американські розвідники попереджають про підготовку Росією терактів на військових базах в Європі. На кількох об'єктах підвищили рівень небезпеки.