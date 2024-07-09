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Десятки университетов мира призывают не брать Украину в НАТО

9 июля 2024 19:47
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Десятки университетов мира призвали не приглашать Украину в НАТО
Штаб-квартира НАТО, Брюссель. Фото: flickr
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Представители некоторых университетов Европы и США в количестве 61 подписали открытое письмо и призвали не приглашать Украину в НАТО. Причина — возможный риск войны Альянса с Россией.

Об этом пишет издание Guardian.

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Как считают подписанты, любой шаг для приближения Украины к членству в НАТО, в частности определение процесса вступления, был бы неразумным, ведь это привело бы к войне с российскими войсками. То, что вступление Украины в НАТО удержало бы Россию от повторного вторжения в письме назвали "выдачей желаемого за действительное"

"Если бы Украина присоединилась к НАТО, Россия имела бы основания сомневаться в правдивости гарантий безопасности НАТО - и получила бы возможность проверить и потенциально разорвать альянс. Результатом может быть прямая война между НАТО и Россией или распад самого НАТО", — говорится в тексте.

  • Десятки университетов мира призывают не брать Украину в НАТО - фото 1
    Список университетов-подписантов. Фото: скриншот
  • Десятки университетов мира призывают не брать Украину в НАТО - фото 2
    Университеты-подписчики. Фото: скриншот
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Еще один тезис документа — приближение НАТО к обещанию, что Украина присоединится к Альянсу после окончания войны, является стимулом для России не прекращать войну. Также авторы письма уверены, что с вызовами, которые ставит перед Украиной Россия, можно справиться и без вступления в НАТО.

"Украинцы заслуживают того, чтобы взвесить свои стратегические возможности ясным взглядом, а не через розовые очки, протянутые чужаками, которые не имеют поддержки своих стран", — говорится в письме.

А принятие Украины, считают представители зарубежных вузов, уменьшит безопасность США и других союзников НАТО и будет представлять значительный риск для всех.

Реакция Украины 

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики, нардеп Александр Мережко отреагировал на это открытое письмо. По его словам, аргументация письма слабая и перевернута с ног на голову, а его авторы предлагают что-то убедительного, кроме старой дискредитированной политики умиротворения агрессора.

"Правильная политика достижения мира - это peace through strength, и отнюдь не умиротворение или страх перед агрессором, которым руководствуются авторы письма. Путин рассчитывает на такой страх, рассчитывает на то, что его шантаж посеет этот страх в умах западных политиков; и задача авторов упомянутого письма заключается как раз в том, чтобы вместо решимости в противостоянии агрессору усилить страх в угоду Путину", — пишет Мережко. 

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Сообщение Александра Мережко. Фото: скриншот

Напомним, в Вашингтоне 9 июля начинается Саммит Североатлантического Альянса: в проекте совместного коммюнике саммита характеризуют путь Украины в НАТО как "необратимый".

Ранее мы писали о заявлении представителя Белого дома о том, что на саммите НАТО США объявят о новых шагах по укреплению ПВО и военных возможностей Украины.

Также мы сообщали, что на саммите НАТО могут согласовать отправку чиновника Альянса для контроля с помощью Украины.

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