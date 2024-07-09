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Десятки університетів світу закликають не брати Україну в НАТО

9 липня 2024 19:47
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Десятки університетів світу закликали не запрошувати Україну до НАТО
Штаб-квартира НАТО, Брюссель. Фото: flickr
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Представники деяких університетів Європи та США у кількості 61 підписали відкритий лист та закликали не запрошувати Україну до НАТО. Причина — ймовірний ризик війни Альянсу з Росією. 

Про це пише видання Guardian

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Зміст листа із закликом не запрошувати Україну до НАТО

Як вважають підписанти, будь-який крок для наближення України до членства в НАТО, зокрема визначення процесу вступу, був би нерозумним, адже це призвело б до війни з російськими військами. Те, що вступ України до НАТО утримав би Росію від повторного вторгнення у листі назвали "видаванням бажаного за дійсне"є

"Якби Україна приєдналася до НАТО, Росія мала б підстави сумніватися в правдивості гарантій безпеки НАТО — і отримала б можливість перевірити та потенційно розірвати альянс. Результатом може бути пряма війна між НАТО і Росією або розпад самого НАТО", — йдеться в тексті.

  • Десятки університетів світу закликають не брати Україну в НАТО - фото 1
    Перелік університетів-підписантів. Фото: скриншот
  • Десятки університетів світу закликають не брати Україну в НАТО - фото 2
    Університети-підписанти. Фото: скриншот
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Ще одна теза документа — наближення НАТО до обіцянки, що Україна приєднається до Альянсу після закінчення війни, є стимулом для Росії не припиняти війну. Також автори листа впевнені, що з викликами, які ставить перед Україною Росія, можна впоратися і без вступу до НАТО.

"Українці заслуговують на те, щоби зважити свої стратегічні можливості ясним поглядом, а не через рожеві окуляри, простягнуті чужинцями, які не мають підтримки своїх країн", — йдеться в листі.

А прийняття України, вважають представники закордонних вишів, зменшить безпеку США та інших союзників НАТО і становитиме значний ризик для всіх.

Реакція України 

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики, нардеп Олександр Мережко відреагував на цей відкритий лист. За його словами, аргументація листа слабка і перевернута з ніг на голову, а його автори пропонують щось переконливого, окрім старої дискредитованої політики умиротворення агресора.

"Правильна політика досягнення миру — це peace through strength, і аж ніяк не умиротворення чи страх перед агресором, яким керуються автори листа. Путін розраховує на такий страх, розраховує на те, що його шантаж посіє цей страх в умах західних політиків; і завдання авторів згаданого листа полягає якраз в тому, щоб замість рішучості у протистоянні агресору посилити страх на догоду Путіну", — пише Мережко. 

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Допис Олександра Мережко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Вашингтоні 9 липня розпочинається Саміт Північноатлантичного Альянсу: у проєкті спільного комюніке саміту характеризують шлях України в НАТО як "незворотній".

Раніше ми писали про заяву представника Білого дому про те, що на саміті НАТО США оголосять про нові кроки для зміцнення ППО та військових можливостей України. 

Також ми повідомляли, що на саміті НАТО можуть узгодити відправку посадовця Альянсу для контролю за допомогою Україні.

 

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