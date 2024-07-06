Саміт НАТО у Вашингтоні — Україні нададуть допомогу

Саміт НАТО в Мадриді. Фото ілюстративне: LRT

Представник адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена повідомив, що на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, США оголосять про нові кроки для зміцнення протиповітряної оборони та військових можливостей України. Він зазначив, що Росія ніколи не переможе Альянс.

Про це представник адміністрації Байдена розповів під час телефонного брифінгу, повідомляє Укрінформ.

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Зміцнення ППО України

"Наступного тижня ви побачите потужну демонстрацію підтримки України з боку США та союзників. Члени Альянсу вкотре підтвердять, що майбутнє України в НАТО та зроблять важливі нові заяви про те, як ми збільшуємо військову, політичну та фінансову підтримку України з боку НАТО", — повідомило джерело.

Також зазначаєтьcя, що США оголосять про нові кроки задля зміцнення ППО України та військових можливостей нашої держави, щоби допомогти їй захищатися від російських загарбників, а також стримувати їх у майбутньому.

Предcтавник Байдена уточнив, що ці заяви стануть "частиною мосту України" до членства в Північноатлантичному альянсі.

Також, за його словами, у четвер відбудеться засідання Ради НАТО-Україна, після якого президент США проведе спільний захід із президентом України. Там будуть присутні і майже два десятки союзників та партнерів, які підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною.

Представник Білого дому запевнив, що Вашингтонський саміт надішле Путіну "потужний сигнал", що він не зможе пересилити коаліцію країн, які підтримують Україну.

Раніше ми повідомляли, що на саміті НАТО у Вашингтоні обговорюватимуть допомогу Україні у захисті від атак Росії та шляхи стримання РФ у майбутньому. Також йтиметься про вступ України в Альянс.

Також ми повідомляли, що на саміті НАТО можуть узгодити відправку посадовця Альянсу для контролю за допомогою Україні.

Новини.LIVE працюватимуть на саміті НАТО у Вашингтон 9–11 липня і оперативно повідомлятимуть читачів про все, що там відбуватиметься.