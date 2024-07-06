Саммит НАТО в Вашингтоне - Украине окажут помощь

В Белом доме сообщили, какие решения примут на саммите НАТО, чтобы усилить Украину
Представитель администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена сообщил, что на саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне, США объявят о новых шагах по укреплению противовоздушной обороны и военных возможностей Украины. Он отметил, что Россия никогда не победит Североатлантический союз.
Об этом представитель администрации Байдена рассказал во время телефонного брифинга, сообщает Укринформ.
Укрепление ПВО Украины
"На следующей неделе вы увидите мощную демонстрацию поддержки Украины со стороны США и союзников. Члены Альянса в очередной раз подтвердят, что будущее Украины в НАТО и сделают важные новые заявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО", — сообщило источник.
Также отмечается, что США объявят о новых шагах по укреплению ПВО Украины и военных возможностей нашего государства, чтобы помочь ему защищаться от российских захватчиков, а также сдерживать их в будущем.
Представитель Байдена уточнил, что эти заявления станут "частью моста Украины" к членству в Североатлантическом альянсе.
Также, по его словам, в четверг состоится заседание Совета НАТО-Украина, после которого президент США проведет совместное мероприятие с президентом Украины. Там будут присутствовать и около двух десятков союзников и партнеров, подписавших двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.
Представитель Белого дома заверил, что Вашингтонский саммит пришлет Путину "мощный сигнал", что он не сможет пересилить коалицию поддерживающих Украину стран.
Ранее мы сообщали, что на саммите НАТО в Вашингтоне будут обсуждаться помощь Украины в защите от атак России и пути сдерживания РФ в будущем. Также речь пойдет о вступлении Украины в Альянс.
Также мы сообщали, что на саммите НАТО могут согласовать отправку должностного лица Альянса для контроля с помощью Украины.
Новини.LIVE будут работать на саммите НАТО в Вашингтон 9–11 июля и будут оперативно сообщать читателям обо всем, что там будет происходить.
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