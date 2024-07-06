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В Белом доме сообщили, какие решения примут на саммите НАТО, чтобы усилить Украину

6 июля 2024 08:55
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Саммит НАТО в Вашингтоне - Украине окажут помощь
Саммит НАТО в Мадриде. Фото иллюстративное: LRT
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Представитель администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена сообщил, что на саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне, США объявят о новых шагах по укреплению противовоздушной обороны и военных возможностей Украины. Он отметил, что Россия никогда не победит Североатлантический союз.

Об этом   представитель администрации Байдена рассказал во время телефонного брифинга, сообщает Укринформ.

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Укрепление ПВО Украины

"На следующей неделе вы увидите мощную демонстрацию поддержки Украины со стороны США и союзников. Члены Альянса в очередной раз подтвердят, что будущее Украины в НАТО и сделают важные новые заявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО", — сообщило источник.

Также отмечается, что США объявят о новых шагах по укреплению ПВО Украины и военных возможностей нашего государства, чтобы помочь ему защищаться от российских захватчиков, а также сдерживать их в будущем.

Представитель Байдена уточнил, что эти заявления станут "частью моста Украины" к членству в Североатлантическом альянсе.

Также, по его словам, в четверг состоится заседание Совета НАТО-Украина, после которого президент США проведет совместное мероприятие с президентом Украины. Там будут присутствовать и около двух десятков союзников и партнеров, подписавших двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.

Представитель Белого дома заверил, что Вашингтонский саммит пришлет Путину "мощный сигнал", что он не сможет пересилить коалицию поддерживающих Украину стран.

Ранее мы сообщали, что на саммите НАТО в Вашингтоне будут обсуждаться помощь Украины в защите от атак России и пути сдерживания РФ в будущем. Также речь пойдет о вступлении Украины в Альянс.

Также мы сообщали, что на саммите НАТО могут согласовать отправку должностного лица Альянса для контроля с помощью Украины.

Новини.LIVE будут работать на саммите НАТО в Вашингтон 9–11 июля и будут оперативно сообщать читателям обо всем, что там будет происходить.

США НАТО военная помощь Украина ПВО Саммит НАТО в Вашингтоне

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