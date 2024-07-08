НАТО планує створити до 50 нових бригад для захисту від Росії

Засідання Північноатлантичної ради. Фото: NATO

НАТО потрібні додаткові 35-50 бригад для реалізації нових планів захисту від російського нападу, що стало значним викликом для Альянсу. Крім того, Німеччині доведеться вчетверо збільшити свої можливості протиповітряної оборони, щоб відповідати новим вимогам НАТО.

Про це повідомило видання Reuters у понеділок, 8 липня.

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Нові оборонні плани НАТО

За даними військових джерел Reuters, НАТО знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани із захисту від нападу з боку Росії. Детальна інформація щодо планів є секретною.

Загалом бригада складається з 3000-7000 військовослужбовців, тому створити ще 35-50 таких підрозділів було б серйозним викликом, пишуть журналісти.

Ще однією ознакою масштабу проблеми, з якою стикається Альянс, змінюючи свою позицію щодо серйознішого ставлення до загрози російського нападу після вторгнення в Україну у 2022 році, є заява джерела у сфері безпеки про те, що Німеччині доведеться вчетверо збільшити свої можливості протиповітряної оборони.

"На саміті у Вільнюсі минулого року лідери НАТО погодили перші великі оборонні плани Альянсу за більш ніж тридцять років, і з того часу офіційні особи працюють над перетворенням документів у конкретні військові вимоги", — йдеться в повідомленні.

Цього тижня у Вашингтоні, на саміті з нагоди 75-річчя заснування трансатлантичного Альянсу безпеки, очікується, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про ці плани.

"Повітряна і протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика, а також великі наземні маневровні формування входять до наших головних пріоритетів. НАТО, ймовірно, поставить більш високі цілі за можливостями для союзників, оскільки ми розвиваємо сили, які можуть реалізувати наші плани і протистояти загрозам, з якими ми зіштовхуємось. Ми впевнені, що наше стримування є і буде сильним", — зазначив офіційний представник НАТО.



Міністерство оборони в Берліні відмовилося коментувати майбутні плани НАТО, оскільки вони засекречені.

Додатковий персонал

Незрозуміло, звідки НАТО візьме додатковий персонал для 35-50 бригад. Можливо, війська будуть переведені з інших частин, або будуть набрані нові солдати, або використовуватимуться одразу обидва підходи.

Протиповітряна оборона є ще одним серйозним недоліком, який виявили військові планувальники НАТО, оскільки війна в Україні продемонструвала важливість цих систем для захисту критичної військової та цивільної інфраструктури. Німеччина, як головний логістичний центр НАТО, мала 36 підрозділів Patriot під час холодної війни, але зараз їх лише дев’ять, оскільки три одиниці передані Україні після російського вторгнення у 2022 році.

Сьогодні Німеччина замовляє нові системи ППО, такі як Raytheon Patriot, для перехоплення ракет. Після холодної війни багато країн НАТО скоротили свої підрозділи ППО, вважаючи, що майбутні загрози будуть обмежені. Це сприйняття змінилося з початком війни в Україні, змушуючи НАТО збільшити запаси боєприпасів і покращити системи ППО.

Нагадаємо, що до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot у рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.

Раніше ми писали, що генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс намагається зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.