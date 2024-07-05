Переговоры с Россией - Столтенберг назвал опасность

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: скриншот с видео

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что именно Киев должен определять условия для переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством.

Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

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По словам Генсека, для достижения решения о мире в Украине члены НАТО должны предоставить военную поддержку. В то же время он отметил, что именно то, что сейчас делают страны-члены Альянса.

"Лидеры Альянса решительны и сильны, и это будет четко выражено на саммите НАТО, где я ожидаю мощный пакет помощи для Украины. С новыми тренировками и помощью Альянса для Украины, командованием НАТО для Украины, финансовыми обязательствами, дополнительными объявлениями об увеличении военной" поддержки, двусторонними соглашениями о безопасности", — сказал он.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что именно Киев должен решать, какие условия приемлемы для мирных переговоров с Россией. По его мнению, между происходящим за столом переговоров и на поле боя очень сильная связь.

Также он считает, что российский президент Владимир Путин не транслирует никаких признаков готовности к переговорам, поскольку последнее его предложение касалось отказа Украины от собственных территорий.

"Нам также нужны определенные гарантии безопасности для Украины. И, конечно, это тоже одна из причин, почему члены Альянса так четко заявили, что Украина станет членом НАТО", — добавил Генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также отметил, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.

Кроме того, заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Дуглас Джонс отметил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будут обсуждать помощь Украине в защите от российских атак и пути сдерживания РФ в будущем.