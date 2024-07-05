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Столтенберг застеріг світ щодо результатів майбутніх переговорів України з Росією

5 липня 2024 23:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Переговори з Росією — Столтенберг назвав небезпеку
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що саме Київ має визначати умови для переговорів з Росією. Він наголосив, що Україна є суверенною державою.

Про це Столтенберг заявив під час пресконференції, присвяченій майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні.

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За словами Генсека, для досягнення рішення про мир в Україні члени НАТО повинні надати військову підтримку. Водночас він зауважив, що це саме те, що зараз роблять країни-члени Альянсу. 

"Лідери Альянсу рішучі й сильні, і це буде чітко виражено на саміті НАТО, де я очікую на потужний пакет допомоги для України. З новими тренуваннями й допомогою Альянсу для України, командуванням НАТО для України, фінансовими зобов'язаннями, додатковими оголошеннями про збільшення військової підтримки, двосторонніми угодами про безпеку", — сказав він.

Водночас Столтенберг наголосив, що саме Київ має вирішувати, які умови є прийнятними для мирних переговорів з Росією. На його думку, між тим, що відбувається за столом переговорів і на полі бою, дуже сильний зв'язок.

Також він вважає, що російський президент Володимир Путін не транслює жодних ознак готовності до перемовин, оскільки остання його пропозиція стосувалася відмови України від власних територій.

"Нам також потрібні певні гарантії безпеки для України. І, звичайно, це також одна з причин, чому члени Альянсу так чітко заявили, що Україна стане членом НАТО", — додав Генсек.

Раніше  Столтенберг заявив, що Альянс намагається зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.

Крім того, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс зазначив, що на саміті НАТО у Вашингтоні будуть обговорювати допомогу Україні у захисті від російських атак та шляхи стримання РФ у майбутньому.

НАТО переговори Єнс Столтенберг війна в Україні Росія

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