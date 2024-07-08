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НАТО нуждается в 35-50 дополнительных бригадах в соответствии с новыми планами обороны

8 июля 2024 17:31
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
НАТО планирует создать до 50 новых бригад для защиты от России
Заседание Североатлантического совета. Фото: NATO
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

НАТО нуждается в дополнительных 35-50 бригадах для реализации новых планов защиты от российского нападения, что стало значительным вызовом для Альянса. Кроме того, Германии придется в четыре раза увеличить свои возможности противовоздушной обороны, чтобы отвечать новым требованиям НАТО.

Об этом сообщило издание Reuters в понедельник, 8 июля.

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Новые планы обороны НАТО

По данным военных источников Reuters, НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы защиты от нападения со стороны России. Подробная информация о планах секретна.

В общей сложности бригада состоит из 3000-7000 военнослужащих, поэтому создать еще 35-50 таких подразделений было бы серьезным вызовом, пишут журналисты.

Еще одним признаком масштаба проблемы, с которой сталкивается Альянс, меняя свою позицию относительно более серьезного отношения к угрозе российского нападения после вторжения в Украину в 2022 году, является заявление источника в сфере безопасности о том, что Германии придется вчетверо увеличить свои возможности противовоздушной обороны.

"На саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры НАТО согласовали первые крупные оборонные планы Альянса за более чем тридцать лет, и с тех пор официальные лица работают над превращением документов в конкретные военные требования" , — говорится в сообщении.

На этой неделе в Вашингтоне, на саммите по случаю 75-летия создания трансатлантического Альянса безопасности, ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию об этих планах.

"Воздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, а также большие наземные маневровные формирования входят в наши главные приоритеты. НАТО, вероятно, поставит более высокие цели по возможностям для союзников, поскольку мы развиваем силы, которые могут реализовать наши планы и противостоять угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Мы уверены, что наше сдерживание есть и будет сильным» , — отметил официальный представитель НАТО.

Министерство обороны в Берлине отказалось комментировать предстоящие планы НАТО, поскольку они засекречены.

Дополнительный персонал

Непонятно, откуда НАТО примет дополнительный персонал для 35-50 бригад. Возможно, войска будут переведены из других частей, либо будут набраны новые солдаты, либо будут использоваться сразу оба подхода.

Противовоздушная оборона является еще одним серьезным недостатком, который обнаружили военные планировщики НАТО, поскольку война в Украине продемонстрировала важность этих систем защиты критической военной и гражданской инфраструктуры. Германия, как главный логистический центр НАТО, имела 36 подразделений Patriot во время холодной войны, но сейчас их всего девять, поскольку три единицы переданы Украине после российского вторжения в 2022 году.

Сегодня Германия заказывает новые системы ПВО, такие как Raytheon Patriot, для перехвата ракет. После холодной войны многие страны НАТО сократили свои подразделения ПВО, считая, что будущие угрозы будут ограничены. Это восприятие изменилось с началом войны в Украине, заставляя НАТО увеличить запасы боеприпасов и улучшить системы ПВО.

Напомним, что в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж прошел подготовку в Германии.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также подчеркнул, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.

Германия НАТО Украина Бригада ПВО Альянс война в Украине Россия военнослужащие

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