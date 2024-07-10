Росія готує теракти на військових базах в Європі — CNN

Американські військові. Фото: EPA-EFE

Американські розвідники попереджають про підготовку Росією терактів на військових базах в Європі. На кількох об'єктах підвищили рівень небезпеки.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

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Рівень небезпеки "Чарлі"

У матеріалі ЗМІ зазначається, що США вперше за 10 років привели свої військові бази в Європі у стан підвищеної боєздатності.

На кількох базах запроваджено підвищений рівень небезпеки "Чарлі", який застосовують у разі терористичної загрози.

За словами джерел, заплановані атаки на американські бази — частина диверсійної кампанії, яку Москва останнім часом намагається проводити по всій Європі.

Високопоставлений представник НАТО заявив, що Альянс суттєво збільшив обмін розвідданими щодо російської диверсійної діяльності в Європі, яка в останні місяці стала дедалі нахабнішою та агресивнішою на тлі виборів на Заході.

Європейське командування США відмовилося прямо коментувати причину зміни захисту сил минулого тижня, але зазначило, що підвищення пильності не пов’язане з якоюсь окремою загрозою. Це відбувається через сукупність факторів, які потенційно можуть впливати на безпеку американських сил на європейському континенті.

Загроза підтримуваних Росією диверсійних заходів стала особливо гострою в останні місяці на тлі серії підпалів і вибухів по всій Європі, включаючи пожежі та вибухи в Ризі, Лондоні, Варшаві, Празі і Парижі.

Раніше Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки оприлюднило документи щодо кількох сотень акаунтів і доменних імен у мережі X (раніше Twitter), які використовували російські державні ЗМІ та Федеральна служба безпеки Росії. Це було потрібно ворогу для управління ботофермою, що поширювала дезінформацію в США та за кордоном.

А Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки спільно з європейськими союзниками слідкують за зловмисними діями російських спецслужб у світі. Це робиться з метою підвищити стійкість до діяльності росіян.