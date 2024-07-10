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Разведка США сообщает, что Россия готовит теракты на военных базах в Европе

10 июля 2024 19:44
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Россия готовит теракты на военных базах в Европе — CNN
Американские военные. Фото: EPA-EFE
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Американские разведчики предупреждают о подготовке Россией терактов на военных базах в Европе. На нескольких объектах повысили уровень опасности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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Уровень опасности "Чарли"

В материале СМИ отмечается, что США впервые за 10 лет привели свои военные базы в Европе в состояние повышенной боеспособности.

На нескольких базах введен повышенный уровень опасности "Чарли", применяемый в случае террористической угрозы.

По словам источников, планируемые атаки на американские базы — часть диверсионной кампании, которую Москва в последнее время пытается проводить по всей Европе.

Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что Альянс существенно увеличил обмен разведданными по поводу российской диверсионной деятельности в Европе, которая в последние месяцы стала наглой и агрессивной на фоне выборов на Западе.

Европейское командование США отказалось прямо комментировать причину изменения защиты сил на прошлой неделе, но отметило, что повышение бдительности не связано с какой-либо отдельной угрозой. Это происходит из-за совокупности факторов, которые потенциально могут влиять на безопасность американских сил на европейском континенте.

Угроза поддерживаемых Россией диверсионных мер стала особенно острой в последние месяцы на фоне серии поджогов и взрывов по всей Европе, включая пожары и взрывы в Риге, Лондоне, Варшаве, Праге и Париже.

Ранее Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки обнародовало документы о нескольких сотнях аккаунтов и доменных имен в сети X (ранее Twitter), которые использовали российские государственные СМИ и Федеральная служба безопасности России. Это требовалось врагу для управления ботофермой, распространявшей дезинформацию в США и за рубежом .

А советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки совместно с европейскими союзниками следят за злонамеренными действиями российских спецслужб в мире . Это делается с целью повысить устойчивость к деятельности россиян.

США разведка НАТО взрыв россияне Европа Россия

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