Поширення фейків — у США виявили російську ботоферму

Працівники кібербезпеки. Фото: osvita.in.net

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки оприлюднило документи щодо кількох сотень акаунтів і доменних імен у мережі X (раніше Twitter), які використовували російські державні ЗМІ та Федеральна служба безпеки Росії. Це було потрібно ворогу для управління ботофермою, що поширювала дезінформацію в США та за кордоном.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Скриншот документу Мін’юсту США з акаунтами ботоферми

Нова пропагандистська кампанія РФ

Мін'юст США повідомив, що вилучив два доменні імена та перевірив 986 акаунтів у мережі X, пов'язаних із ботофермою зі штучним інтелектом. Її розробила російська державна медіа-мережа RT, якою керує ФСБ.

За даними відомства, ця ботоферма використовувала штучний інтелект для створення фіктивних профілів у соціальних мережах осіб, які видавали себе за громадян США. Їхньою метою було просування повідомлень на підтримку цілей російського уряду.

Мін'юст заявив, що керівництво RT прагнуло розробити альтернативні засоби поширення російських наративів за межами свого міжнародного телевізійного мовлення щонайменше з 2022 року і почало створювати цю ботоферму у квітні 2022 року. Кремль схвалив і запропонував фінансову підтримку на початку 2023 року.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив, що обшуки та вилучення Мін'юсту зірвали російську "пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту", яка мала на меті посіяти дезінформацію в американських та міжнародних соціальних мережах.

У звіті Мін'юсту наголошується на поширеності фіктивних акаунтів у соціальних мережах, зокрема в мережі "Х", які були пов'язані як з ботофермою, так і з вилученими доменними іменами.

Зазначається, що Х добровільно призупинив діяльність решти виявлених бот-акаунтів, які поширювали розвінчані наративи та тези Кремля про війну в Україні, зокрема заяви Кремля про те, що частини Польщі, України та Литви були "подарунками" Росії.

Ботоферма просувала інші наративи у відеоформаті, наприклад, відео з очільником Росії Володимиром Путіним, який стверджує, що війна в Україні — це не територіальний конфлікт і не питання геополітичного балансу, а скоріше "принципи, на яких базуватиметься новий світовий порядок".

Нагадаємо, Росія почала поширювати дезінформацію щодо роботи української ППО під час масштабного удару 8 липня.

Раніше Міненерго повідомив, що ворог почав активізовувати інформаційно-психологічні спецоперації про ситуацію в енергосистемі України. Зокрема росіяни намагаються залякати українців тривалими відключеннями світла й розповсюджують інформацію, що Україна експортує електроенергію за кордон.

Також ми писали про те, що російські пропагандисти поширюють черговий фейк — вони заявляють, що бійці ЗСУ нібито обстріляли Харків 22 червня.