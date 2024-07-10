Распространение фейков – в США обнаружили российскую ботоферму

Работники кибербезопасности. Фото: osvita.in.net

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки обнародовало документы о нескольких сотнях аккаунтов и доменных имен в сети X (ранее Twitter), которые использовали российские государственные СМИ и Федеральная служба безопасности России. Это требовалось врагу для управления ботофермой, распространявшей дезинформацию в США и за рубежом.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Скриншот документа Минюста США с аккаунтами ботофермы

Новая пропагандистская кампания РФ

Минюст США сообщил, что изъял два доменных имена и проверил 986 аккаунтов в сети X, связанных с ботофермой с искусственным интеллектом. Ее разработала российская государственная медиасеть RT, которой руководит ФСБ.

По данным ведомства, эта ботоферма использовала искусственный интеллект для создания фиктивных профилей в социальных сетях лиц, выдававших себя граждан США. Их целью было продвижение сообщений в поддержку целей российского правительства.

Минюст заявил, что руководство RT стремилось разработать альтернативные средства распространения российских нарративов за пределами своей международной телевизионной речи по меньшей мере с 2022 года и начало создавать эту ботоферму в апреле 2022 года. Кремль одобрил и предложил финансовую поддержку в начале 2023 года.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что обыски и изъятие Минюста сорвали российскую "пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта", целью которой было посеять дезинформацию в американских и международных социальных сетях.

В отчете Минюста отмечается распространенность фиктивных аккаунтов в социальных сетях, в частности в сети "Х", связанных как с ботофермой, так и с изъятыми доменными именами.

Отмечается, что Х добровольно приостановил деятельность остальных выявленных бот-аккаунтов, распространявших развенченные нарративы и тезисы Кремля о войне в Украине, в частности, заявления Кремля о том, что части Польши, Украины и Литвы были "подарками" России.

Ботоферма продвигала другие нарративы в видеоформате, например видео с главой России Владимиром Путиным, утверждающим, что война в Украине — это не территориальный конфликт и не вопрос геополитического баланса, а скорее "принципы, на которых будет базироваться новый мировой порядок".

Напомним, Россия начала распространять дезинформацию о работе украинского ПВО во время масштабного удара 8 июля.

Раньше Минэнерго сообщил, что враг начал активизировать информационно-психологические спецоперации о ситуации в энергосистеме Украины. В частности, россияне пытаются запугать украинцев длительными отключениями света и распространяют информацию, что Украина экспортирует электроэнергию за границу.

Также мы писали о том, что российские пропагандисты распространяют очередной фейк, заявляя, что бойцы ВСУ якобы обстреляли Харьков 22 июня.