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Экс-министр обороны Польши заявил, что командование НАТО следует переместить на восток

10 июля 2024 20:31
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Януш Онишкевич призвал к реорганизации командований НАТО на восточном фланге
Бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич. Фото: PAP
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Современная структура управления НАТО устарела и не отвечает актуальным реалиям. Именно поэтому необходимо переместить отдельные командования Североатлантического союза на восток, где ведущие роли должны занимать военные из восточных стран-членов НАТО.

Об этом сообщил бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич в интервью Укринформу.

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Эксперт отметил, что в Вашингтоне главными темами обсуждений, кроме помощи Украине, должно быть укрепление сил НАТО на восточном фланге и изменение структуры управления Альянса, в том числе перенос некоторых командований.

"То есть речь об отходе от организационной структуры НАТО, которая утверждалась, когда организации не угрожала война. Тогда основные миссии Альянса были экспедиционными, он выполнял стабилизационные операции или операции по кризисному реагированию, так что не было конфронтации в условиях наличия великой классической войны", — заметил Онишкевич.

Он подчеркнул, что нынешняя структура управления НАТО не учитывает новые реалии.

"Теперь отдельные командования должны быть перемещены на восток и повышен ранг представительства военных с восточного фланга Альянса в этих структурах", — подчеркнул экс-министр национальной обороны Польши.

Ранее мы писали, что НАТО нуждается в дополнительных 35-50 бригадах для реализации новых планов защиты от российского нападения, что стало значительным вызовом для Альянса. Кроме того, Германии придется в четыре раза увеличить свои возможности противовоздушной обороны, чтобы отвечать новым требованиям НАТО.

Напомним, американские разведчики предупреждают о подготовке Россией терактов на военных базах в Европе. На нескольких объектах повысили уровень опасности.

Польша война НАТО Альянс война в Украине восток

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