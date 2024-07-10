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Польша отказывается сбивать ракеты россиян над Украиной — чем аргументировали

10 июля 2024 21:50
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной — какая причина
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Wladysław Kosiniak-Kamysz, Facebook
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Польша не будет выполнять требование Украины сбивать российские ракеты, летящие в направлении Западной Украины, без решения всего НАТО. Сейчас у Альянса нет единогласия по этому вопросу.

Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью для Polskie Radio.

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Глава Минобороны Польши отметил, что Украина давно призывает страны НАТО сбивать летящие в западном направлении ракеты с их территории. Однако Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно — это должно быть решение всего НАТО, и сейчас такого консенсуса нет. Он также указал на позицию Белого дома, не желающего эскалации конфликта.

"Конечно, существуют другие ситуации по ракетам на территории Польши, когда ракеты пролетают над польской территорией — тогда это наше решение. Но пока НАТО не примет решение по Украине, то Польша самостоятельно не будет принимать его", — заявил Косиняк-Камыш.

Напомним, экс-министр обороны Польши заявил, что современная структура управления НАТО устарела и не отвечает актуальным реалиям. Именно поэтому необходимо переместить отдельные командования Альянса на восток, где ведущие роли должны занимать военные из восточных стран-членов НАТО.

Ранее мы писали, что Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. Документ впервые из уже подписанных двусторонних сделок безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши.

Польша НАТО Украина Белый дом ракеты Альянс война в Украине Россия

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