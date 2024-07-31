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В Британии произошли массовые беспорядки в одном из городков из-за убийства детей — много раненых

31 июля 2024 17:19
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Убийство детей в Саутпорте — в городе произошли беспорядки
Протестующие подожгли автомобиль полиции. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В английском городе Саутпорт произошли массовые беспорядки после того, как 29 июля в детском танцевальном клубе зарезали троих девочек и ранили еще нескольких детей. В подстрекательстве к насилию политики обвинили лидера британской реформистской партии Найджела Фараджа.

Об этом пишет Sky News.

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Беспорядки в Саутпорте

Беспорядки вспыхнули 30 июля возле местной мечети.

Десятки молодых людей из ультраправой группировки "Лига английской обороны", большинство из которых специально приехали в городок из других регионов Англии, забросали мечеть кирпичами и бутылками, а также вступили в драку с полицейскими, подожгли несколько автомобилей и разгромили магазин. Более 50 полицейских были ранены.

Беспорядки в Британии
Молодые люди напали на полицейских. Фото: PA MEDIA

В подстрекательстве к насилию политики обвинили лидера британской реформистской партии Найджела Фараджа.

В свою очередь начальник полиции осудила насилие, примененное к офицерам, и сказала, что это были те же офицеры, которые поддерживали общину после трагических событий.

"Они являются одними из тех, кто первыми реагировал, кто увидел ту ужасную сцену в понедельник, а затем столкнулся с таким уровнем насилия", — подчеркнула она.

Беспорядки в Саутпорте
Разъяренная толпа атаковала полицейских. Фото: PA MEDIA

По ее словам, минувшей ночью был произведен ряд арестов, и правонарушители, ответственные за насилие, ощутят всю силу закона.

Мать одной из убитых девушек также осудила беспорядки в Саутпорте.

Что известно о нападении

В результате нападения в детском танцевальном клубе погибли семилетняя Элси, девятилетняя Алиса Дасильва Агиар и шестилетняя Бэби Кинг.

Убийство детей в Саутпорте
Погибшие Элси, Алиса и Бэби. Фото: Sky News

Впоследствии был арестован подозреваемый — 17-летний юноша.

О мотивах нападавшего не сообщают, однако британская полиция пока не рассматривает инцидент как терроризм.

Известно, что подозреваемый приехал в центр города на такси и не хотел платить за проезд, а впоследствии совершил нападение с ножом на детей.

Ранее в ряде городов во Франции прошли беспорядки. Столкновения между полицией и группами митингующих после поражения партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" произошли в Париже, на улицы вышли также жители в Нанте и Лионе.

Также в нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты после того, как авторитарный лидер Николас Мадуро был официально объявлен победителем президентской гонки, омраченной обвинениями в фальсификации выборов.

Великобритания беспорядки дети убийство полиция протесты Великобритания

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