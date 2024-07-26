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Британія планує розробити ракети проти російської ядерної зброї, — Times

26 липня 2024 14:11
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Британія може створити ракети для знищення ядерної зброї Росії
Політ ракети. Ілюстративне фото: frontnews.eu
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Велика Британія розглядає можливість розробки ракет дальнього радіусу дії, здатних знищити ядерну зброю Росії. Причиною є те, що в Європі посилюються побоювання, що російський диктатор Володимир Путін може бути готовий застосувати її.

Про це повідомляє видання The Times.

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Джерела видання повідомили, що Велика Британія дала зрозуміти, що працюватиме з Німеччиною над створенням зброї з дальністю дії близько 3200 кілометрів. 

Союзники припускають, що ця зброя зможе долетіти від Берліна до Москви в разі, якщо Путін вирішить запустити тактичну ядерну зброю. 

Водночас міністр оборони Британії Джон Хілі, як припускають, обговорив проєкт зі своїм німецьким колегою в Берліні в середу, 24 липня. Він перебував там у рамках 48-годинного дипломатичного турне Європою, щоб зміцнити співпрацю між Великою Британією та її союзниками і просунути свою оборонну стратегію "НАТО на першому місці".

Відповідно до планів, ракети дальнього радіусу дії розмістять у Німеччині, замінивши американські ракети, які будуть розгорнуті там найближчими роками.

За словами дипломатичного джерела, нещодавні заяви Путіна та інших осіб вказують на те, що Росія знижує поріг застосування тактичної ядерної зброї. 

За даними видання, цього місяця Сполучені Штати і Німеччина оголосили, що американські ракети дальнього радіусу дії будуть періодично розміщуватися в Німеччині з 2026 року вперше з часів холодної війни. Рішення, що викликало гнівну реакцію Москви, було оголошено під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Нагадаємо, Росія хоче відновити виробництво ракет середньої та малої дальності. А потім у Кремлі будуть визначатися, де саме розміщувати їх, нібито з метою захисту. 

Також очільник РНБО Олександр Литвиненко наголосив, що російський диктатор Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Це станеться, якщо війська загарбників почнуть зазнавати поразки в Україні.

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