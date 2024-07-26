Великобритания может создать ракеты для уничтожения ядерного оружия России

Полет ракеты. Иллюстративное фото: frontnews.eu

Великобритания рассматривает возможность разработки ракет дальнего радиуса действия, способных уничтожить ядерное оружие России. Причиной того, что в Европе усиливаются опасения, что российский диктатор Владимир Путин может быть готов применить ее.

Об этом сообщает издание The Times.

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Источники издания сообщили, что Великобритания дала понять, что будет работать с Германией по созданию оружия с дальностью действия около 3200 километров.

Союзники предполагают, что это оружие сможет долететь от Берлина до Москвы, если Путин решит запустить тактическое ядерное оружие.

В то же время, министр обороны Британии Джон Хили, как предполагают, обсудил проект со своим немецким коллегой в Берлине в среду, 24 июля. Он находился там в рамках 48-часового дипломатического турне по Европе, чтобы укрепить сотрудничество между Великобританией и ее союзниками и продвинуть свою оборонную стратегию "НАТО на первом месте".

Согласно планам, ракеты дальнего радиуса действия разместят в Германии, заменив американские ракеты, которые будут развернуты там в ближайшие годы.

По словам дипломатического источника, недавние заявления Путина и других лиц указывают, что Россия снижает порог применения тактического ядерного оружия.

По данным издания, в этом месяце Соединенные Штаты и Германия объявили, что американские ракеты дальнего радиуса действия будут периодически размещаться в Германии с 2026 впервые со времен холодной войны. Решение, вызвавшее гневную реакцию Москвы, было объявлено во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Напомним, Россия хочет возобновить производство ракет средней и малой дальности. А потом в Кремле будут определяться, где именно размещать их, якобы с целью защиты.

Также глава СНБО Александр Литвиненко подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это произойдет, если войска захватчиков начнут терпеть поражение в Украине.