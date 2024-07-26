Великобритания может создать ракеты для уничтожения ядерного оружия России

Британия планирует разработать ракеты против российского ядерного оружия, — Times
Великобритания рассматривает возможность разработки ракет дальнего радиуса действия, способных уничтожить ядерное оружие России. Причиной того, что в Европе усиливаются опасения, что российский диктатор Владимир Путин может быть готов применить ее.
Об этом сообщает издание The Times.
Европа опасается рисков применения Россией ядерного оружия
Источники издания сообщили, что Великобритания дала понять, что будет работать с Германией по созданию оружия с дальностью действия около 3200 километров.
Союзники предполагают, что это оружие сможет долететь от Берлина до Москвы, если Путин решит запустить тактическое ядерное оружие.
В то же время, министр обороны Британии Джон Хили, как предполагают, обсудил проект со своим немецким коллегой в Берлине в среду, 24 июля. Он находился там в рамках 48-часового дипломатического турне по Европе, чтобы укрепить сотрудничество между Великобританией и ее союзниками и продвинуть свою оборонную стратегию "НАТО на первом месте".
Согласно планам, ракеты дальнего радиуса действия разместят в Германии, заменив американские ракеты, которые будут развернуты там в ближайшие годы.
По словам дипломатического источника, недавние заявления Путина и других лиц указывают, что Россия снижает порог применения тактического ядерного оружия.
По данным издания, в этом месяце Соединенные Штаты и Германия объявили, что американские ракеты дальнего радиуса действия будут периодически размещаться в Германии с 2026 впервые со времен холодной войны. Решение, вызвавшее гневную реакцию Москвы, было объявлено во время саммита НАТО в Вашингтоне.
Напомним, Россия хочет возобновить производство ракет средней и малой дальности. А потом в Кремле будут определяться, где именно размещать их, якобы с целью защиты.
Также глава СНБО Александр Литвиненко подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это произойдет, если войска захватчиков начнут терпеть поражение в Украине.
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