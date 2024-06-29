Путін заявив, що Росія відновить виробництво ракет середньої дальності

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: ТАСС

Країна-агресор Росія хоче відновити виробництво ракет середньої та малої дальності. А потім у Кремлі будуть визначатися, де саме розміщувати ракети, нібито з метою захисту.

Про це у п'ятницю, 28 червня, на засіданні Ради безпеки Росії заявив диктатор Володимир Путін.

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Путін пояснив, чому Росії конче потрібно розпочати виробництво ракетних систем.

"Відомо, що США не тільки виробляють ці ракетні системи, але вже привозили їх в Європу на навчання, у Данію. Нещодавно було оголошено, що вони знаходяться на Філіппінах. Невідомо при цьому, вивезли вони ракети звідти чи ні. У будь-якому випадку нам потрібно на це реагувати", — сказав диктатор.

Нагадаємо, у 2019 році Росія призупинила участь у Договорі про ракети середньої та меншої дальності. Це сталося після того як президент США Дональд Трамп оголосив про одностороннє призупинення своїх зобов'язань та початок виходу з договору.

Раніше ми повідомляли, що Північна Корея підписала з Росією угоду про "автоматичну військову допомогу", за якою інженерні війська КНДР відправляться до Донецька вже у липні цього року.

До слова, під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками російський диктатор заявив, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування".