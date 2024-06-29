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Путин намерен возобновить производство ракет средней и малой дальности

29 июня 2024 01:52
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Путин заявил, что Россия возобновит производство ракет средней дальности
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: ТАСС
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Страна-агрессор Россия хочет возобновить производство ракет средней и малой дальности. А потом в Кремле будут определяться, где размещать ракеты, якобы с целью защиты.

Об этом в пятницу, 28 июня, на заседании Совбеза России заявил диктатор Владимир Путин.

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Путин объяснил, почему России необходимо начать производство ракетных систем.

"Известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на обучение, в Данию. Недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли ли они ракеты оттуда или нет. В любом случае нам необходимо на это реагировать", — сказал диктатор.

Напомним, в 2019 году Россия приостановила участие в Договоре о ракетах средней и малой дальности. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил об односторонней приостановке своих обязательств и начале выхода из договора.

Ранее мы сообщали, что Северная Корея подписала с Россией соглашение об "автоматической военной помощи", согласно которому инженерные войска КНДР отправятся в Донецк уже в июле этого года.

К слову, во время выступления перед российскими офицерами-выпускниками российский диктатор заявил, что Россия планирует и дальше развивать свою ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания".

США
владимир путин
Дональд Трамп
военная техника
ракеты
Россия

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