Північна Корея підтримує Росію — інженерні війська КНДР вирушать на схід України

Російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: Reuters

Північна Корея підписала з Росією угоду про "автоматичну військову допомогу", за якою інженерні війська КНДР відправляться до Донецька вже наступного місяця. Збройні сили Північної Кореї, які є частиною Інженерного корпусу, нібито планують підтримати проект реконструкції.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на Південнокорейський телеканал TV Chosun у середу, 26 червня.

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TV Chosun, посилаючись на Південнокорейського урядовця, повідомив, що Північна Корея, яка підписала угоду про "автоматичну військову допомогу", відправить великомасштабні інженерні сили в окуповану Донецьку область вже в липні.

Збройні сили Північної Кореї, які є частиною Інженерного корпусу, нібито планують підтримати проект реконструкції і відновити інфраструктуру в в окупованій Донецькій області. Оскільки це основний підрозділ, який працює зі знаками розрізнення, а не звичайними будівельниками, очікується, що їхній вплив буде значним. Крім того, вони повинні отримувати високу зарплату, що означає значні заробітки в іноземній валюті для Північної Кореї.

"Солдати інженерних підрозділів, які відправляються, отримають дохід близько 800 доларів на місяць. З точки зору Північної Кореї, це також засіб заробітку іноземної валюти", — сказав урядовий чиновник Південної Кореї.

TV Chosun підрахував, що Північна Корея може заробляти до 115 мільйонів доларів у невизначеній іноземній валюті щороку від Росії, якщо вона надішле три або чотири інженерні бригади в окуповану Україну.

Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що США "стежать" за цим розвитком і припустив, що Північна Корея повинна "поставити під сумнів" своє рішення направити свої сили, щоб стати "гарматним м’ясом" у протиправних діях Росії.

Аналітики ISW зазначили, що Росія, схоже, прагне створити коаліцію дружніх держав, включаючи Північну Корею та В’єтнам, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку.

Також там йдеться про те, що пряма інженерна підтримка КНДР може вивільнити російську військову силу для операцій уздовж лінії фронту та допомогти Росії розширити військову інфраструктуру та оборонні укріплення в окупованій Україні.

Нагадаємо, Володимир Путін пригрозив Південній Кореї щодо можливих поставок летальної зброї для України. Він назвав це "дуже великою помилкою".

Також раніше ми писали, що дипломат, надзвичайний та повноважний посол Олександр Левченко заявив, що візит в Північну Корею здійснив не російський диктатор Володимир Путін, а його двійник. За його словами, розрізнити вдалося під час спуску з трапу літака.