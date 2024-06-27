Северная Корея поддерживает Россию - инженерные войска КНДР отправятся на восток Украины

Российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ин. Фото: Reuters

Северная Корея подписала с Россией соглашение об "автоматической военной помощи", согласно которому инженерные войска КНДР отправятся в Донецк уже в следующем месяце. Вооруженные силы Северной Кореи, являющиеся частью Инженерного корпуса, якобы планируют поддержать проект реконструкции.

Об этом сообщил Институт изучения войны ( ISW ), ссылаясь на Южнокорейский телеканал TV Chosun в среду, 26 июня.

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TV Chosun, ссылаясь на Южнокорейского чиновника, сообщил, что Северная Корея, подписавшая соглашение об "автоматической военной помощи", отправит крупномасштабные инженерные силы в оккупированную Донецкую область уже в июле.

Вооруженные силы Северной Кореи, являющиеся частью Инженерного корпуса, якобы планируют поддержать проект реконструкции и восстановить инфраструктуру в оккупированной Донецкой области. Поскольку это основное подразделение, работающее со знаками различения, а не обычными строителями, ожидается, что их влияние будет значительным. Кроме того, они должны получать высокую зарплату, что означает большие заработки в иностранной валюте для Северной Кореи.

"Отправляемые солдаты инженерных подразделений получат доход около 800 долларов в месяц. С точки зрения Северной Кореи, это также средство заработка иностранной валюты" , — сказал правительственный чиновник Южной Кореи.

TV Chosun подсчитал, что Северная Корея может зарабатывать до 115 миллионов долларов в неопределенной иностранной валюте ежегодно от России, если она пришлет три или четыре инженерных бригад в оккупированную Украину.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что США "следят" за этим развитием и предположил, что Северная Корея должна "поставить под вопрос" свое решение направить свои силы, чтобы стать "пушечным мясом" в противоправных действиях России.

Аналитики ISW отметили, что Россия похоже стремится создать коалицию дружественных государств, включая Северную Корею и Вьетнам, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка.

Также там говорится, что прямая инженерная поддержка КНДР может освободить российскую военную силу для операций вдоль линии фронта и помочь России расширить военную инфраструктуру и оборонные укрепления в оккупированной Украине.

Напомним, Владимир Путин пригрозил Южной Корее по поводу возможных поставок летального оружия для Украины. Он назвал это "очень большой ошибкой".

Ранее мы писали, что дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко заявил, что визит в Северную Корею совершил не российский диктатор Владимир Путин, а его двойник. По его словам, различить удалось при спуске с трапа самолета.