Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Путін та Кім Чен Ин уклали договір про стратегічне партнерство — що говорили про Україну arrow

Путін та Кім Чен Ин уклали договір про стратегічне партнерство — що говорили про Україну

19 червня 2024 12:17
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Путін і Кім Чен Ин уклали договір
Володимир Путін і Кім Чен Ин. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Пхеньяні російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Зокрема, Кім Чен Ин висловив Путіну повну підтримку у його війні проти України.

Про це у середу, 19 червня, із посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС повідомляє Yonhap.

Читайте також:

Договір про партнерство між РФ і КНДР

Путін під час переговорів з Ином назвав договір "фундаментальним документом, який ляже в основу наших відносин на тривалу перспективу". Фактично цей договір замінює документи підписані між РФ та КНДР у 1961, 2000 і 2001 роках.

Окрім усього іншого, Кім Чен Ин висловив повну підтримку війни Росії в Україні. 

"Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної військової операції" (війни. — ред.) в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності", — сказав Кім.

На думку лідера КНДР, відносини його країни з Росією "вступають у новий період процвітання".

Раніше ми повідомляли, що КНДР відправила до Росії величезні контейнери, які можуть вмістити значну кількість артилерійських снарядів. Боєприпаси РФ хоче використати у війні проти України.

На тлі візиту Володимира Путіна до Пхеньяна США занепокоєні поглибленням відносин Росії та Північної Кореї.

договір
Україна
володимир путін
КНДР
Кім Чен Ин
Росія