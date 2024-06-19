Путін і Кім Чен Ин уклали договір

Володимир Путін і Кім Чен Ин. Фото: Reuters

У Пхеньяні російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Зокрема, Кім Чен Ин висловив Путіну повну підтримку у його війні проти України.

Про це у середу, 19 червня, із посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС повідомляє Yonhap.

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Путін під час переговорів з Ином назвав договір "фундаментальним документом, який ляже в основу наших відносин на тривалу перспективу". Фактично цей договір замінює документи підписані між РФ та КНДР у 1961, 2000 і 2001 роках.

Окрім усього іншого, Кім Чен Ин висловив повну підтримку війни Росії в Україні.

"Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної військової операції" (війни. — ред.) в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності", — сказав Кім.

На думку лідера КНДР, відносини його країни з Росією "вступають у новий період процвітання".

Раніше ми повідомляли, що КНДР відправила до Росії величезні контейнери, які можуть вмістити значну кількість артилерійських снарядів. Боєприпаси РФ хоче використати у війні проти України.

На тлі візиту Володимира Путіна до Пхеньяна США занепокоєні поглибленням відносин Росії та Північної Кореї.