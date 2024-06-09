Південна Корея відповість КНДР на запуск сміттєвих куль

Пост на кордоні. Ілюстративне фото: yonhap news

В Офісі президента Південної Кореї Юн Сок Йоля заявили, що планують відновити трансляцію пропаганди на кордоні з Корейською Народно-демократичною республікою. Таким чином там хочуть відповісти на запуск КНДР куль зі сміттям.

Про це пише Reuters у неділю, 9 червня.

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Так, вперше з січня 2016 року Південна Корея відновить трансляцію пропаганди через гучномовці на кордоні з КНДР. Тоді причиною стало четверте ядерне випробування Північної Кореї.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що відповідальність за будь-яку ескалацію напруженості між двома Кореями буде повністю лежати на Північній Кореї", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, вчора Північна Корея відправила через кордон понад 300 наповнених сміттям повітряних куль. Тоді Південна Корея попередила, що вживатиме "нестерпних" заходів.

"Хоча заходи, які ми вживаємо, можуть бути важкими для північнокорейського режиму, вони передадуть послання світла й надії північнокорейським військовим і громадянам", — додали в офісі президента.

Видання уточнило, що трансляції Південної Кореї відбуваються з кількох динаміків, які розташовані у великих стійках й здатні поширювати звук на понад 20 км. Вони містять в собі світові новини та інформацію про демократичне та капіталістичне суспільство.

Раніше КНДР відправляла понад 150 повітряних куль зі сміттям у сторону Південної Кореї.

Згодом з боку Північної Кореї було вдруге запущено нові повітряні кулі зі сміттям. У Пхеньяні продовжуються провокації з порушенням повітряного простору Сеула.