КНДР знову запустила "брудні кулі" в бік Південної Кореї

Повітряна куля зі сміттям, знайдена у південнокорейському Чхорвоні. Фото: Yonhap/Reuters

З боку КНДР було вдруге запущено нові повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї. У Пхеньяні продовжуються провокації з порушенням повітряного простору Сеула.

Про це повідомляє Associated Press.

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Як заявили в армії Південної Кореї, кулі з "брудом" знову перетнули повітряний кордон у суботу, 1 червня, після чого приземлилися у багатьох провінціях, а деякі долетіли до передмістя Сеула.

Приземлені кулі зі сміттєвим пакетом. Джерело: South Today/Twitter

Як стало відомо після вивчення вмісту прив'язаних до куль пакетів, вони містили сміття, обгортки, папір та недопалки. Південнокорейська поліція закликала містян не торкатися кульок, та повідомляти про них армію або правоохоронні органи.

Розірваний сміттєвий пакет, який був прив'язаний до кулі. Джерело: South Today/Twitter

Загалом, як інформує видання, Пхеньян запустив близько 260 повітряних куль. Як заявила сестра глави КНДР Кім Чен Ина, Кім Йо Чон, це відповідь на акцію південнокорейських активістів та біженців-перебіжчиків з КНДР, які запускали аналогічні кулі з листівками проти режиму диктатора.

Перекрита поліцією Південної Кореї ділянка з розірваним сміттєвим пакетом. Джерело: Yonhap

Проте в південнокорейській армії заявили, що не будуть збивати кулі, аби не сприяти ескалації в прикордонних районах країни.

"Ми вирішили дозволити кулям впасти для того, аби потім безпечно повернути їх", — сказав речник Генерального штабу Збройних сил Південної Кореї Лі Сон Джун.

Нагадаємо, раніше КНДР відправляла понад 150 повітряних куль зі сміттям у сторону Південної Кореї.

Також Пхеньян провів випробування нової балістичної ракети Hwasong-11D — зменшеної версії ракети KN-23, які отримала Росія для атак по Україні.