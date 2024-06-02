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Вонючие подарки — КНДР снова отправила шары с навозом и мусором в сторону Южной Кореи

2 июня 2024 10:51
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Илья Рябинин
редактор
КНДР снова запустила "грязные шары" в сторону Южной Кореи
Воздушный шар с мусором, найденный в южнокорейском Чхорвоне. Фото: Yonhap/Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Со стороны КНДР были вторично запущены новые воздушные шары с мусором в Южную Корею. В Пхеньяне продолжаются провокации с нарушением воздушного пространства Сеула.

Об этом сообщает Associated Press.

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Как заявили в армии Южной Кореи, шары с "мусором" снова пересекли воздушную границу в субботу, 1 июня, после чего приземлились во многих провинциях, а некоторые долетели до пригорода Сеула.

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Приземленные шары с мусорным пакетом. Источник: South Today/Twitter

Как стало известно после изучения содержимого привязанных к шарам пакетов, в них находились мусор, обертки, бумага и окурки. Южнокорейская полиция призвала горожан не прикасаться к шарам и сообщать о них в армию или в правоохранительные органы.

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Разорванный мусорный пакет, который был привязан к шару. Источник: South Today/Twitter

В общей сложности, как информирует издание, Пхеньян запустил около 260 воздушных шаров. Как заявила сестра главы КНДР Ким Чен Ына, Ким Йо Чон, это ответ на акцию южнокорейских активистов и беженцев-перебежчиков из КНДР, которые запускали аналогичные шары с открытками против режима диктатора.

кндр мусор
Перекрытый полицией Южной Кореи участок с разорванным мусорным пакетом. Источник: Yonhap

Однако в южнокорейской армии заявили, что не будут сбивать шары, чтобы не способствовать эскалации в приграничных районах страны.

"Мы решили позволить шарам упасть для того, чтобы потом безопасно вернуть их", — сказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Южной Кореи Ли Сон Джун.

 

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КНДР
Южная Корея
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