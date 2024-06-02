КНДР снова запустила "грязные шары" в сторону Южной Кореи

Вонючие подарки — КНДР снова отправила шары с навозом и мусором в сторону Южной Кореи
Со стороны КНДР были вторично запущены новые воздушные шары с мусором в Южную Корею. В Пхеньяне продолжаются провокации с нарушением воздушного пространства Сеула.
Об этом сообщает Associated Press.
"Вонючие шары" от КНДР
Как заявили в армии Южной Кореи, шары с "мусором" снова пересекли воздушную границу в субботу, 1 июня, после чего приземлились во многих провинциях, а некоторые долетели до пригорода Сеула.
Как стало известно после изучения содержимого привязанных к шарам пакетов, в них находились мусор, обертки, бумага и окурки. Южнокорейская полиция призвала горожан не прикасаться к шарам и сообщать о них в армию или в правоохранительные органы.
В общей сложности, как информирует издание, Пхеньян запустил около 260 воздушных шаров. Как заявила сестра главы КНДР Ким Чен Ына, Ким Йо Чон, это ответ на акцию южнокорейских активистов и беженцев-перебежчиков из КНДР, которые запускали аналогичные шары с открытками против режима диктатора.
Однако в южнокорейской армии заявили, что не будут сбивать шары, чтобы не способствовать эскалации в приграничных районах страны.
"Мы решили позволить шарам упасть для того, чтобы потом безопасно вернуть их", — сказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Южной Кореи Ли Сон Джун.
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