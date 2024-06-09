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Южная Корея возобновит трансляции пропаганды на границе с КНДР — какая причина

9 июня 2024 14:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Южная Корея ответит КНДР на запуск мусорных шаров
Пост на границе. Иллюстративное фото: yonhap news
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В офисе президента Южной Кореи Юн Сок Йоля заявили, что планируют возобновить трансляцию пропаганды на границе с Корейской Народно-демократической республикой. Таким образом, там хотят ответить на запуск КНДР шаров с мусором.

Об этом пишет Reuters в воскресенье, 9 июня.

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Так, впервые с января 2016 года Южная Корея возобновит трансляцию пропаганды через громкоговорители на границе с КНДР. Тогда причиной стало четвертое ядерное испытание Северной Кореи.

"Мы четко даем понять, что ответственность за любую эскалацию напряженности между двумя Кореями будет полностью лежать на Северной Корее", — говорится в сообщении.

Как известно, вчера Северная Корея отправила через границу более 300 наполненных мусором воздушных шаров. Тогда Южная Корея предупредила, что примет "невыносимые" меры.

"Хотя принимаемые меры могут быть тяжелыми для северокорейского режима, они передадут послание света и надежды северокорейским военным и гражданам", — добавили в офисе президента.

Издание уточнило, что трансляции Южной Кореи осуществляются несколькими динамиками, которые находятся в больших стойках и способны распространять звук более чем на 20 км. Они включают в себя мировые новости и информацию о демократическом и капиталистическом обществе.

Ранее КНДР отправляла более 150 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи.

Впоследствии со стороны Северной Кореи были вторично запущены новые воздушные шары с мусором. В Пхеньяне продолжаются провокации с нарушением воздушного пространства Сеула.

пропаганда
КНДР
информация
война
Южная Корея

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