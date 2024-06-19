Путин и Ким Чен Ын заключили договор

Владимир Путин и Ким Чен Ин. Фото: Reuters

В Пхеньяне российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В частности, Ким Чен Ын выразил Путину полную поддержку в его войне против Украины.

Об этом в среду, 19 июня, со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС сообщает Yonhap.

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Путин во время переговоров с Ином назвал договор "фундаментальным документом, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу". Фактически этот договор заменяет документы, подписанные между РФ и КНДР в 1961, 2000 и 2001 годах.

Кроме всего прочего, Ким Чен Ын выразил полную поддержку войны России в Украине.

"Правительство Корейской Народно-Демократической Республики выражает свою полную поддержку и солидарность с российским правительством, армией и народом в проведении "специальной военной операции" (войны. — Ред.) в Украине с целью защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности", — сказал Ким.

По мнению лидера КНДР, отношения его страны с Россией "вступают в новый период процветания".

Ранее сообщалось, что КНДР отправила в Россию огромные контейнеры, которые могут вместить значительное количество артиллерийских снарядов. Боеприпасы РФ хотят использовать в войне против Украины.

На фоне визита Владимира Путина в Пхеньян США обеспокоены углублением отношений России и Северной Кореи.