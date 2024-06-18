У Білому домі занепокоєні поглибленням відносин між Росією та Північною Кореєю

Представник Білого дому Джон Кірбі. Фото: Kevin Lamarque/File Photo, Reuters

На тлі візиту Володимира Путіна до Пхеньяна США занепокоєні поглибленням відносин Росії та Північної Кореї. Формальні і неформальні переговори двох диктаторів — Путіна і Кім Чен Ина — відбудуться 19 червня.

Стурбованість з цього приводу висловив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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За словами Джона Кірбі, зміцнення відносин Росії та Північної Кореї може негативно позначитися на Україні та Корейському півострові.

"Ми не стурбовані поїздкою. Нас турбує поглиблення відносин між цими двома країнами, і не лише через вплив, який це матиме на український народ. Тому що ми знаємо північнокорейську балістику. Ракети все ще використовуються для ураження українських цілей, але через те, що тут може бути певна взаємність, яка може вплинути на безпеку на Корейському півострові", — заявив Кірбі.

Путін має прилетіти до КНДР вже сьогодні, 18 червня, але основні заходи за участю двох диктаторів заплановані на 19 червня.

Також ми писали, що Північна Корея відправила до Росії величезні контейнери, які можуть вмістити значну кількість артилерійських снарядів.

Раніше глава РНБО Олександр Литвиненко припустив, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо його війська почнуть програвати в Україні.