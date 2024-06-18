В Белом доме обеспокоены углублением отношений между Россией и Северной Кореей

Представитель Белого дома Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque/File Photo, Reuters

На фоне визита Владимира Путина в Пхеньян США обеспокоены укреплением отношений России и Северной Кореи. Формальные и неформальные переговоры двух диктаторов — Путина и Ким Чен Ына — состоятся 19 июня.

Обеспокоенность по этому поводу выразил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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По словам Джона Кирби, укрепление отношений России и Северной Кореи может негативно отразиться на Украине и Корейском полуострове.

"Мы не обеспокоены поездкой. Нас беспокоит углубление отношений между этими двумя странами, и не только из-за влияния на украинский народ. Потому что мы знаем северокорейскую баллистику. Ракеты все еще используются для поражения украинских целей. А также потому, что здесь может быть определенная взаимность, которая может повлиять на безопасность на Корейском полуострове", — заявил Кирби.

Путин должен прилететь в КНДР уже сегодня, 18 июня, но основные мероприятия с участием двух диктаторов запланированы на 19 июня.

Также мы писали, что Северная Корея выслала в Россию большие контейнеры, которые могут вместить большое количество артиллерийских снарядов.

Ранее глава СНБО Александр Литвиненко предположил, что Путин может применить тактическое ядерное оружие, если его войска начнут проигрывать в Украине.