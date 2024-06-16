Чому Кремль збільшив податки у РФ — пояснення британської розвідки

Путін збільшив податки в Росії для фінансування війни, — британська розвідка
Російський президент Володимир Путін міг доручити уряду підвищити податки для продовження фінансування війни проти України. Однак рішення глави Кремля спричинить вагомі наслідки для російської економіки.
Про це йдеться у звіті британської розвідки для Міністерства оборони Великої Британії.
Путін збільшив податки для війни з Україною
Як зазначається, податкові зміни наступного року забезпечать додаткові надходження до російського бюджету понад 29 млрд доларів. Корпоративний податок зросте до 25%, а в рамках нової податкової системи введуть додаткові стягнення. Таким чином, ставка податку на прибуток у Росії зросте до 22%.
В МІ6 підкреслили, що дохід використають для фінансування висхідних держвидатків приблизно на 15%, і, ймовірно, вони будуть зростати далі.
"Зростання видатків майже напевно продовжиться у 2025 році, оскільки витрати на оборону, ймовірно, зростуть разом із соціальними та інфраструктурними витратами", — йдеться у звіті.
Аналітики повідомляють, що зріст податкового навантаження на російський бізнес обмежить майбутні інвестиції та зростання цивільних секторів. Водночас військові сектори монополізують трудові резерви, оскільки Росія перебудувала економіку на воєнні рейки в підготовці до довготривалої війни.
Нагадаємо, раніше в Bloomberg заявили, що Росія втручатиметься у вибори в США, щоб підірвати підтримку України.
Водночас російська армія організувала для дітей в екстреному режимі більш як 70 літніх таборів на тимчасово окупованій території Луганщини, проте умови життя в цих закладах не відповідають заходам безпеки.
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