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Путін збільшив податки в Росії для фінансування війни, — британська розвідка

16 червня 2024 19:28
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Ілля Рябінін
редактор
Чому Кремль збільшив податки у РФ — пояснення британської розвідки
Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS/Anton Vaganov
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російський президент Володимир Путін міг доручити уряду підвищити податки для продовження фінансування війни проти України. Однак рішення глави Кремля спричинить вагомі наслідки для російської економіки.

Про це йдеться у звіті британської розвідки для Міністерства оборони Великої Британії.

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Як зазначається, податкові зміни наступного року забезпечать додаткові надходження до російського бюджету понад 29 млрд доларів. Корпоративний податок зросте до 25%, а в рамках нової податкової системи введуть додаткові стягнення. Таким чином, ставка податку на прибуток у Росії зросте до 22%.

В МІ6 підкреслили, що дохід використають для фінансування висхідних держвидатків приблизно на 15%, і, ймовірно, вони будуть зростати далі.

"Зростання видатків майже напевно продовжиться у 2025 році, оскільки витрати на оборону, ймовірно, зростуть разом із соціальними та інфраструктурними витратами", — йдеться у звіті.

британська розвідка війна в україні
Звіт британської розвідки. Джерело: Twiiter Міноборони великої Британії

Аналітики повідомляють, що зріст податкового навантаження на російський бізнес обмежить майбутні інвестиції та зростання цивільних секторів. Водночас військові сектори монополізують трудові резерви, оскільки Росія перебудувала економіку на воєнні рейки в підготовці до довготривалої війни.

Нагадаємо, раніше в Bloomberg заявили, що Росія втручатиметься у вибори в США, щоб підірвати підтримку України.

Водночас російська армія організувала для дітей в екстреному режимі більш як 70 літніх таборів на тимчасово окупованій території Луганщини, проте умови життя в цих закладах не відповідають заходам безпеки.

Україна
володимир путін
розвідка
Велика Британія
війна в Україні
податки
Росія

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