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Росія втручатиметься у вибори в США, щоб підірвати підтримку України — Bloomberg

13 червня 2024 08:02
- Галина Шподарева
Росія прагне вплинути на вибори в США, щоб послабити підтримку України
Виборча дільниця в штаті Меріленд, США. Фото: Bloomberg
- Галина Шподарева

Росія очолює супротивників, які прагнуть вплинути на вибори 2024 року в США. Зловмисники використовуватимуть наймані комерційні фірми та застосовуватимуть генеративний штучний інтелект. 

Про це з посиланням на американських чиновників заявив Bloomberg у четвер, 13 червня. 

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"За словами чиновників Офісу директора національної розвідки, які побажали залишитися неназваними при обговоренні непублічних оцінок, Росія становить найсерйознішу загрозу в цьому виборчому циклі. Москва, ймовірно, розглядає вибори як можливість для досягнення своїх більш широких цілей, таких як підрив підтримки військових зусиль України, підрив довіри до демократичних інститутів і підрив довіри до США в більш широкому сенсі, сказали чиновники", — йдеться в статті.

За прогнозами, Росія може скористатися соціальним розбратом у США, в тому числі протестами в студентських містечках на підтримку палестинців у війні в Газі.

Джерела видання вважають, що Іран має намір діяти як агент хаосу на виборах 2024 року, сіючи внутрішній розбрат і навіть заохочуючи насильство, заявили чиновники. Тим часом Китай поки що дотримується більш обережного підходу та усвідомлює потенційні наслідки, які можуть супроводжувати втручання у вибори, за словами чиновників.

Як США протидіє загрозам втручання у вибори

Центр протидії іноземному зловмисному впливу ODNI, який розпочав роботу у вересні 2022 року, намагатиметься протидіяти цим загрозам за допомогою судово-медійного аналізу. За словами посадовців, ця програма має на меті встановити, чи створюються медіа синтетично, чи маніпулюють ними іноземні агенти за допомогою комбінації комерційно доступних та власних інструментів розвідувального співтовариства.

Центр також наглядає за зусиллями розвідувального співтовариства щодо повідомлення об'єктів про іноземне втручання, а також інформування громадськості про нові загрози.

Нагадаємо, суди у США призупинили кілька гучних справ щодо колишнього президента країни Дональда Трампа. Їх планують продовжити вже після президентських виборів.

Раніше ми писали, що у лютому Джо Байден зібрав рекордні 53 мільйони доларів для своєї передвиборчої кампанії та Демократичної партії, тим самим чинна сума на рахунку демократів становить 155 мільйонів доларів готівкою.

Експрезидент США Дональд Трамп опублікував передвиборче відео у своїй соціальній мережі, яке містило посилання на "єдиний рейх" серед можливих заголовків новин, якщо він переможе на виборах у листопаді. 

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