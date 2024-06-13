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Россия будет вмешиваться в выборы в США, чтобы подорвать поддержку Украины — Bloomberg

13 июня 2024 08:02
- Галина Шподарева
Россия стремится повлиять на выборы в США, чтобы ослабить поддержку Украины
Избирательный участок в штате Мэриленд, США. Фото: Bloomberg
- Галина Шподарева

Россия возглавляет противников, стремящихся повлиять на выборы 2024 года в США. Злоумышленники будут использовать наемные коммерческие фирмы и использовать генеративный искусственный интеллект.

Об этом со ссылкой на американских чиновников заявил Bloomberg в четверг, 13 июня.

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"По словам чиновников Офиса директора национальной разведки, пожелавших остаться неназванными при обсуждении непубличных оценок, Россия представляет самую серьезную угрозу в этом избирательном цикле. Москва, вероятно, рассматривает выборы как возможность для достижения своих более широких целей, таких как подрыв поддержки военных усилий Украины, подрыв доверия к демократическим институтам и подрыв доверия к США в более широком смысле, сказали чиновники", — говорится в статье.

По прогнозам, Россия может воспользоваться социальным раздором в США, в том числе протестами в студенческих городках в поддержку палестинцев в войне в Газе.

Источники издания считают, что Иран намерен действовать как агент хаоса на выборах 2024 года, сея внутренний раздор и даже поощряя насилие, заявили чиновники. Между тем Китай пока придерживается более осторожного подхода и осознает потенциальные последствия, которые могут сопровождать вмешательство в выборы, по словам чиновников.

Как США противодействует угрозам вмешательства в выборы

Центр противодействия иностранному злонамеренному влиянию ODNI, который начал работу в сентябре 2022 года, будет пытаться противодействовать этим угрозам с помощью судебно-медийного анализа. По словам чиновников, эта программа имеет целью установить, создаются ли медиа синтетически, манипулируют ли ими иностранные агенты с помощью комбинации коммерчески доступных и собственных инструментов разведывательного сообщества.

Центр также наблюдает за усилиями разведывательного сообщества по уведомлению объектов об иностранном вмешательстве, а также информированию общественности о новых угрозах.

Напомним, суды в США приостановили несколько громких дел в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа. Их планируют продлить уже после президентских выборов.

Ранее мы писали, что в феврале Джо Байден собрал рекордные 53 миллиона долларов для своей предвыборной кампании и Демократической партии, тем самым действующая сумма на счету демократов составляет 155 миллионов долларов наличными.

Экспрезидент США Дональд Трамп опубликовал предвыборное видео в своей социальной сети, содержавшее ссылку на "единый рейх" среди возможных заголовков новостей, если он победит на выборах в ноябре.

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