Вибухи в Ростовській області 15 червня — росіяни заявили про обстріл

Безпілотник у небі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни у ніч на суботу, 15 червня, заявили про вибухи та збиття дронів у Ростовській області. Вони кажуть про роботу протиповітряної оборони в районі міста Кам'янськ-Шахтинський. Там розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня країни-агресора.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram.

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Вибухи в Ростовській області

Голубєв пише, що під час відбиття атаки дронів цієї ночі близько 04:00 нібито було збито декілька безпілотників.

За його словами, уламки впали на територію проммайданчика. Губернатор Ростовської області також зазначає, що у нежитловій будові нібито пошкоджено скління, а з мешканців ніхто не постраждав.

Допис Голубєва. Фото: скриншот

Згодом Міноборони РФ заявило про нібито збиття трьох дронів.

Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

За інформацією росЗМІ, у місті в Ростовській області розташоване федеральне казенне підприємство "Комбінат "Каменський", яке є одним з найбільших хімічних заводів півдня Росії. На цьому комбінаті, згідно з раніше опублікованою інформацією в ЗМІ, з 2011 року проводилося виробництво композитного палива для ракетних двигунів балістичних ракет типу РТ-2 на основі твердого палива, а також розміщення випробувальних установок.

Нагадаємо, 14 червня в російському місті Шебекіно Бєлгородської області керована авіабомба впала на багатоквартирний житловий будинок. Удар зруйнував цілий під'їзд.

Також 14 червня на Ямалі, що у Російській Федерації, літак Ан-26 упав і розламався навпіл біля злітно-посадкової смуги. На його борту перебували п'ять членів екіпажу і 36 пасажирів.