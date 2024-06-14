У Шебекіно знову впала авіабомба — фото і відео

Наслідки падіння авіабомби на будинок у Шебекіно. Фото: росЗМІ

В російському місті Шебекіно Бєлгородської області керована авіабомба впала на багатоквартирний житловий будинок. Удар зруйнував цілий під'їзд.

Про це повідомляють російські пабліки в Telegram у п'ятницю, 14 червня.

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Як повідомили Telegram-канали Monitor, в будинок влучили керована авіабомба КАБ-250. Снаряд розірвався при дотику з будівлею, на місці удару спалахнула пожежа.

Наслідки влучання КАБу в будинок у Шебекіно. Джерело: росЗМІ

Події в Бєлгородській області — останні новини

Нагадаємо раніше у Шебекіно підірвались на міні пропагандисти російського телеканалу "Росія24", отримавши серйозні поранення.

Водночас не так давно Збройні сили України завдали з РСЗВ HIMARS критичних ушкоджень по батареї ЗРК С-300 та С-400 "Тріумф", які були розміщені в регіоні, декілька комплексів знищено.

А також ми повідомляли, що там спалахнула масштабна пожежа на складі боєприпасів, внаслідок чого відбулася ланцюгова детонація боєкомлпекту.