В Шебекино снова упала авиабомба — фото и видео

Последствия падения авиабомбы на здание в Шебекино. Фото: росСМИ

В российском городе Шебекино Белгородской области управляемая авиабомба упала на многоквартирный жилой дом. Удар разрушил целый подъезд.

Об этом сообщают российские паблики в Telegram в пятницу, 14 июня.

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Как сообщили Telegram-каналы Monitor, в здание попали управляемая авиабомба КАБ-250. Снаряд разорвался при соприкосновении со зданием, на месте удара вспыхнул пожар.

Последствия попадания КАБ в дом в Шебекино. Источник: росСМИ

События в Белгородской области — последние новости

Напомним, ранее в Шебекино взорвались на мине пропагандисты российского телеканала "Россия24", получив серьезные ранения.

В то же время не так давно Вооруженные силы Украины нанесли из РСЗО HIMARS критические повреждения по батареям ЗРК С-300 и С-400 "Триумф", которые были размещены в регионе, несколько комплексов уничтожены.

А также мы сообщали, что там разгорелся масштабный пожар на складе боеприпасов, в результате чего произошла цепная детонация боекомплекта.