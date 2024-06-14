Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Снова упала — в Белгородской области РФ авиабомба уничтожила подъезд дома arrow

Снова упала — в Белгородской области РФ авиабомба уничтожила подъезд дома

14 июня 2024 17:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Шебекино снова упала авиабомба — фото и видео
Последствия падения авиабомбы на здание в Шебекино. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В российском городе Шебекино Белгородской области управляемая авиабомба упала на многоквартирный жилой дом. Удар разрушил целый подъезд.

Об этом сообщают российские паблики в Telegram в пятницу, 14 июня.

Читайте также:

В Белгородской области упала авиабомба

Как сообщили Telegram-каналы Monitor, в здание попали управляемая авиабомба КАБ-250. Снаряд разорвался при соприкосновении со зданием, на месте удара вспыхнул пожар.

шебекино чтобы
Последствия попадания КАБ в дом в Шебекино. Источник: росСМИ

События в Белгородской области — последние новости

Напомним, ранее в Шебекино взорвались на мине пропагандисты российского телеканала "Россия24", получив серьезные ранения.

В то же время не так давно Вооруженные силы Украины нанесли из РСЗО HIMARS критические повреждения по батареям ЗРК С-300 и С-400 "Триумф", которые были размещены в регионе, несколько комплексов уничтожены.

А также мы сообщали, что там разгорелся масштабный пожар на складе боеприпасов, в результате чего произошла цепная детонация боекомплекта.

самолет
россияне
дом
Россия
авиабомба
взрыв
Белгородская область
Бєлгород

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина