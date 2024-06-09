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У Бєлгородській області пролунали вибухи — росіяни скаржаться на обстріл

9 червня 2024 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Бєлгородській області 9 червня — що відомо
Пожежа в Бєлгородській області внаслідок вибухів. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Бєлгородській області в неділю, 9 червня, пролунали потужні вибухи. Росіяни знову скаржаться на обстріл.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Місцеві повідомляють про влучання у склад боєприпасів. На місці події чути детонацію, сталася масштабна пожежа.

Місцеві також публікують кадри вирви нібито після вибухів.

Нагадаємо, у Росії в районі Старого Оскола Бєлгородської області в ніч проти 6 червня безпілотники атакували нафтобазу. Ця дронова атака була спецоперацією Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України.

Також 3 червня у Бєлгородській області зафіксували удар по російських зенітно-ракетних комплексах С-300 та С-400. Ймовірно, техніку ворога атакували з реактивної артилерійської системи Himars.

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росія
обстріли
Бєлгородська область
війна

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