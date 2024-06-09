Взрывы в Белгородской области 9 июня — что известно

В Белгородской области раздались взрывы — россияне жалуются на обстрел
В Белгородской области в воскресенье, 9 июня, прогремели мощные взрывы. Россияне снова жалуются на обстрелы.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Взрывы в Белгородской области
Местные сообщают о попадании в склад боеприпасов. На месте происшествия слышна детонация, произошел масштабный пожар.
Местные также публикуют кадры воронки якобы после взрывов.
Напомним, в России в районе Старого Оскола Белгородской области в ночь на 6 июня беспилотники атаковали нефтебазу. Эта дроновая атака была спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Также 3 июня в Белгородской области зафиксировали удар по российским зенитно-ракетным комплексам С-300 и С-400. Вероятно, технику врага атаковали из реактивной артиллерийской системы Himars.
Читайте Новини.LIVE!