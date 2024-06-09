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В Белгородской области раздались взрывы — россияне жалуются на обстрел

9 июня 2024 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Белгородской области 9 июня — что известно
Пожар в Белгородской области в результате взрывов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Белгородской области в воскресенье, 9 июня, прогремели мощные взрывы. Россияне снова жалуются на обстрелы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Взрывы в Белгородской области

Местные сообщают о попадании в склад боеприпасов. На месте происшествия слышна детонация, произошел масштабный пожар.

Местные также публикуют кадры воронки якобы после взрывов.

Напомним, в России в районе Старого Оскола Белгородской области в ночь на 6 июня беспилотники атаковали нефтебазу. Эта дроновая атака была спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также 3 июня в Белгородской области зафиксировали удар по российским зенитно-ракетным комплексам С-300 и С-400. Вероятно, технику врага атаковали из реактивной артиллерийской системы Himars.

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